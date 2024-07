Sivatagi forróság: érvényben a hőségriasztás és a vörös kód, erős UV-B sugárzás lesz a hétvégén az egész országban

Sivatagi forróság várható a hétvégén. Ma is lesznek olyan pontjai az országnak, ahol órákig 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Érvényben marad a hőségriasztás és a vörös kód is, és a figyelmeztetési szintet is meghaladó UV-B sugárzással kell számolni.