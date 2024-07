Nagy István: Segítsünk a magyar termelőkön, és válasszuk a hazai dinnyét!

Segítsünk a magyar termelőkön, és válasszuk a hazai dinnyét! – mondta az agrárminiszter a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában.

Nagy István szerint „ebben a kánikulában a legjobb döntés az, hogy válasszunk egy jó magyar dinnyét”.

Az agrárminiszter kifejtette, hogy a meleg miatt mintegy két héttel hamarabb értek be a magyar dinnyék, ami most piaci nehézséget, torlódást okoz, mert az árusítóknál még megtalálható a déli országokból Magyarországra érkezett maradék dinnyetermés is.

A tárcavezető arra kér mindenkit, hogy tudatosan válassza a magyar dinnyét, „mert az biztos friss, egészséges és megfizethető”.

A dinnyekínálatról elmondta, hogy a választék rendkívül széles, „választhatunk magnélkülit, nagy és kis dinnyét, illetve piros- és sárgabélűt”.

A görögdinnyék mellett felhívta a figyelmet a „cukorédes” sárgadinnyékre is, amelyek között ananász- és cserepeshéjú dinnyék is kaphatók.