A héten harmadszor dőlt meg a melegrekord, vasárnapra kiadták a piros riasztás, de zivatarokra, felhőszakadásra is számítani lehet

Ma is megdőlt a melegrekord, a héten már harmadszor. Most a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon volt a legmelegebb. Az előrejelzések nem túl biztatóak, a következő napokban is lehetnek új rekordok. Vasárnapra több vármegyére is a legmagasabb, piros riasztást adták ki a kánikula miatt. De zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell. Ezek viszont csak átmenetileg csökkenthetik a forróságot. Hiába a hétvége, a legtöbb településen szinte kiürültek az utcák a déli órákban. Aki csak tehette a vízpartra menekült.

Az M1 Híradó felvételein látható, ahogy locsolják a kerteket és a háziállatokat is a hőségben, emiatt az elmúlt napokban megnövekedett a lakosság ivóvízfogyasztása. Ezért a Nemzeti Vízművek Zrt. különösen Pest vármegyében visszafogottabb vízhasználatra kéri az embereket. Nyáregyházán például már be is vezették a locsolási tilalmat. „Én ezt úgy oldottam meg, hogy fúrt kútról öntözöm a növényeimet. A tóból egy szivattyú kiszívja a vizet, majd kiöntözzük a növényekre a fűre és a kút az visszatáplálja a tóba a vizet” – nyilatkozta az M1 Híradónak Paczári László kerttulajdonos. Kapcsolódó tartalom Életmentő tippek a kánikulában a vízi rendészettől, hogy mindenki hazaérjen Horváth László, a Balatoni Vízirendészet rendőr ezredese ismertette a legfontosabb szabályokat és túlélési tippeket arra az esetre, ha bajba kerülünk a vízben. A harmadfokú hőségriasztás meghosszabbítása miatt folytatják a vízosztást a vasútállomásokon, pályaudvarokon, autóbusz-állomásokon is. A vidéki főpályaudvarokon az ügyfélszolgálaton és a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. „Nagyon örülök neki, mert tényleg elképesztő hőség volt az elmúlt napokban. Szerencsére azért nálam szokott lenni hideg víz, de azért ezzel nagyon sok embernek megkönnyítik a dolgát ebben a hőségben” – mondta Keszthelyi Zsombor utas. A békéscsabai állomáson tájékoztató feliratokat helyeztek el, hogy hol vehetik fel az utasok a frissítőt. Az ásványvizet a MÁV naponta 10 és 17 óra között osztja, amíg a hőségriasztás ezt szükségessé teszi. Kapcsolódó tartalom Folytatják a hőség miatt a vízosztást a nagyobb vasút- és autóbusz-állomásokon Palackozott vizet oszt július 18-ig a MÁV-START naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a Volánbusz pedig munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbusz-állomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain. A MÁV-VOLÁN-csoport közben arra is felhívta a figyelmet, hogy a napok óta tartó extrém hőség a vasúti járműveket és a pályát sem kíméli, ez pedig veszélyezteti a forgalom biztonságát. „A nagy hőségben a vasúttársaság munkatársai folyamatosan figyelik a vasúti pályákat a sínek hőmérsékletét is mérik. Ha a kritikus sínhőmérséklet 50-60 Celsius fok főlé emelkedik, akkor előfordulhat, hogy akár a vasúti pályában ez rongálódással jár. Adott esetben sebességkorlátozásokat vezetnek be és ilyenkor az adott szakaszon késések is előfordulhatnak” – nyilatkozta Váczi Viktor a MÁVINFORM sajtóügyeletese. Kapcsolódó tartalom MÁV: A vonatokat és a síneket sem kíméli a rendkívüli meleg A MÁV Zrt. azt kéri, hogy indulás előtt az utasok tájékozódjanak a menetrendről, az aktuális forgalmi helyzetről, az esetleges fennakadásokról. A társaság arra kéri a nagy melegre érzékeny utasokat, hogy a hőségriasztás ideje alatt csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak vonattal, de akkor is tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és a bevezetett korlátozásokról a MÁV és a Volánbusz weboldalán, valamint a MÁVINFORM közösségi oldalán és az ügyfélszolgálatokon. Arra is felhívják a figyelmet, hogy aki teheti, használja ki az országbérletek előnyeit, és utazzon Volánbusszal, mert a járatok 84 százalékán klímaberendezés működik.