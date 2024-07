Rétvári Bence: Százszázalékos a foglalkoztatottság a börtönökben

Ma már elmondható, hogy százszázalékos a foglalkoztatottság a börtönökben, hiszen minden fogvatartott tanul vagy dolgozik, és senki sem ül tétlenül – fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Pálhalmán, a büntetés-végrehajtás helyi vetőmagüzemének átadóján.

Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben azt a cél tűzte ki, hogy mindenki, aki börtönben van és munkaképes, dolgozzon.

Ennek két fontos célja van:

egyrészt a rabok hozzájárulnak a saját fogva tartásuk költségeihez, másrészt segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben különféle szakmák elsajátításával és a munka világának megismertetésével.

Az államtitkár elmondta, hogy a pálhalmai börtön mellett működő mezőgazdasági üzem, amely több mint 4000 hektáron gazdálkodik, és rabok munkájára épít, a fejlesztés révén a jövőben még precízebben, még hatékonyabban tud működni. Kiemelte: nem csupán az a fontos, hogy a rabok dolgozzanak, hanem az is, hogy ennek a munkának minél kézzelfoghatóbb eredménye legyen.

Rétvári Bence közölte, hogy Pálhalmán a mezőgazdasági üzem fejlesztésére, gép- és eszközbeszerzésre, valamint épületfelújításokra körülbelül egymilliárd forintot fordítottak. Az új vetőmagüzem révén megduplázódik az eddigi vetőmag-előállítás, amely így elérheti a 2400 tonnát. Ennek nagy részét országosan a büntetés-végrehajtás a saját földjein használja fel, de piaci forgalomba is kerülhetnek pálhalmai vetőmagok.

Dickmann Irén ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese hangsúlyozta, hogy a börtönökben zajló foglalkoztatás fő célja, hogy minél több fogvatartott vissza tudjon integrálódni szabadulása után a munka világába. Ehhez minden segítséget megadnak, szakmai képzéseket szerveznek, illetve munkát is biztosítanak – tette hozzá.

Az ezredes elmondta, hogy országosan tíz gazdasági társaságuk van, ebből négy mezőgazdasági profilú és több mint 11 ezer hektáron gazdálkodnak.

A kiosztott sajtóanyag szerint Európa legmodernebb mezőgazdasági technológiáját vezeti be a büntetés-végrehajtás a több száz fogvatartottat munkáltató Pálhalmai Agrospeciál Kft.-nél, amely eddig 1000-1300 tonna őszi búza és őszi árpa vetőmagot állított elő éves szinten. A most átadott vetőmagüzem elindításával megduplázzák a termelést, valamint öko vetőmag és más termények vetőmagjainak előállítását is lehetővé teszi.

A mintegy 226 millió forint költséggel megvalósuló vetőmagüzemi beruházás és a közel 800 milliós eszköz- és gépbeszerzés eredményeként a társaság árbevétele már az idei évtől 115 millió forinttal nő.

A kft. 4100 hektár szántón, rét-legelőn és 113 hektár erdőterületen gazdálkodik, melyből 236 hektáron ökotermesztési technológiát alkalmaz. Jellemzően olyan gabonaféléket, olajos ipari, valamint takarmánynövényeket termeszt, mint az őszi búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce, silókukorica.