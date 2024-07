Magyar siker: nemzetgazdasági szempontból is nagy jelentősége van a Városmajori Klinika sikerének

Óriási sikerrel büszkélkedhet a Városmajori Klinika, amelynek a nemzetgazdaság szempontjából is nagy jelentősége van. Kutatócsoportjuk a világ számos szívcentrumával összefogva egy új eljárást talált ki, amelynek eredményről a világ legismertebb orvosi szaklapjában, a Nature Medicine-ben is beszámoltak.

A pitvarfibrilláció az egyik leggyakoribb ritmuszavar, Magyarországon körülbelül 300 000 embert érint. A ritmuszavar kezelése rendszerint gyógyszeres terápiával indul, azonban a legújabb irányelvek a nagy klinikai vizsgálatok eredményeivel összhangban – részben a paciens szándékától függően is – az úgynevezett katéterablációs technikákat is elsőként választható terápiaként jelölték meg.

Egészen a közelmúltig az úgynevezett termális (vagy hővel, vagy fagyasztással történő) ablációs technikák voltak elérhetőek, néhány éve azonban egy ettől teljesen eltérő elven működő, és gyakorlatilag szelektíven csak a szív pitvarának izomsejt-membránjára ható technika jelent meg, ezt hívják pulzusmező ablációnak (PFA),

mely technikát Magyarországon már 2022 júliusától használják, és lényegében azóta vesz részt a Prof. Dr. Merkely Béla igazgatásával működő Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinikájának Elektrofiziológiai munkacsoportja Prof. Dr. Gellér László vezetésével a technika kiértékelésében.

A termális ablációk egyik potenciális hátránya, hogy nem csak a szívizomszövetre, de a környező szövetekre is hatnak, ezáltal lehetőséget teremtve azok károsodására is, ebben jelent újdonságot az ilyen hatást nem produkáló PFA technika. A Dr. Nagy Klaudia Vivien, Dr. Szegedi Nándor, Dr. Salló Zoltán, Dr. Perge Péter és Dr. Osztheimer István elektrofiziológusok által fémjelzett munkacsoport 103 pacienssel vett részt ebben a 106 centrum adatait feldolgozó vizsgálatban, amely egyértelműen igazolta, hogy a PFA technika ma az egyik legbiztonságosabb terápiája a pitvarfibrillációnak, amely a biztonságosságon túl – részben más vizsgálatok eredményei alapján is – a jelenlegi leghatékonyabb technikák eredményeinél nem rosszabb.

Már az eddigi adatok alapján is a beavatkozás biztonságossága, sikeraránya valamint rövidebb időtartama alapján a közeljövőben a PFA technika jelentős térnyerése prognosztizálható, ahogy az történt azokban az országokban, ahol a kedvező finanszírozási helyzet nagyszámú beavatkozás elvégzését tette lehetővé.

Ennek a rendkívül korszerű technikának abban is óriási jelentősége van, hogy

– mivel a pitvarfibrilláció egyre gyakrabban jelenik meg a munkaképes népesség körében, gyakran jelentkezik sportolókban, és kifejezetten egészséges, aktív életet élő embertársainknál – hosszú távon a ritmuszavar gyors és hatékony gyógyításnak a nemzetgazdasági hatása sem elhanyagolható.

