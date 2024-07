Elegáns ruhában a Balatonban: „rendhagyó” sétákat idézett fel Kovács Kati

Sok kedves emléket őrzi a nyári balatoni turnék időszakából Kovács Kati. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész az egyik felejthetetlen – Koós Jánoshoz és Hofi Gézához kötődő – pillanatát a Nyár 24 Emlékképek sorozatában idézte fel.

„A Balaton környékén turnéztunk egész nyáron, három hónapon át. Az egész stáb Siófokon lakott és esténként elmentünk szórakozni a Delta nevű helyre. Egész éjjel énekeltünk, csavarogtunk” – idézte fel a hazai könnyűzene egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású énekesnője a balatoni nyarakhoz kapcsolódó emlékeit a Nyár 24 kisfilm-sorozatában.

Az Emlékképekben megosztotta az egyik ilyen esthajnalhoz kötődő felejthetetlen eseményét is. „A turnéban együtt dolgoztunk Hofi Gézával és Koós Jánossal is. Szép nyári idő volt, ők pedig az egész éjszakát átbeszélgették. Virradatkor is folyt köztük a szó, annyira, hogy úgy ahogy voltak, elegánsan felöltözve belesétáltak a Balaton tükrösima vizébe. Végignéztük, ahogy beszélgetve addig mentek, míg nyakig merültek a Balatonban” – mondta Kovács Kati, hozzátéve, évekkel később, egy Balatonnál adott interjú végén, maga is megtette ezt estélyi ruhában.

