Varga-Bajusz Veronika: Hiszünk abban, hogy a fiatalok sikere a nemzet sikere

Hiszünk abban, hogy a fiatalok sikere a nemzet sikere, ezért is kiemelt fontosságú a kormány számára a tehetséges fiatalok támogatása – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzéséért, fiatalokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

Varga-Bajusz Veronika az International Young Physics Tournament (IYPT) középiskolás fizikai világverseny nyitó eseményén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen arról beszélt, hogy Budapest mindig is a tudomány, a kreativitás és az innováció otthona volt, és ezzel a megmérettetéssel ezt most a világnak is megmutathatja.

Magyarország a világ 11. helyén áll az egymillió lakosra jutó Nobel-díjasok tekintetében – emelte ki, felidézve, hogy Krausz Ferenc kutató-fizikus -, aki a rendezvény egyik vendége lesz – tavaly vehette át munkássága elismeréseként a díjat.

Az államtitkár ismertetése szerint a kormány számára fontos prioritások öltenek testet a versenyben, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Tehetség Program keretében az elmúlt 15 év során több mint 37 milliárd forintot fordítottak a fiatal tehetségekre, illetve az őket segítő projektekre, tanárokra, támogatókra.

A fiatalok a megszerzett nemzetközi tapasztalatot, tudást a karrierjük és a hazájuk javára tudják fordítani – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy azért indították útjára a három pillérre épülő Pannónia Programot, mert azt gondolják, hogy a megmaradás kulcsa a blokkosodás helyett a nemzetek konnektivitása.

A program az egyetemek kapcsolatrendszerén keresztül segíti a hallgatókat abban, hogy részképzéseket végezhessenek a világ vezető egyetemein, a tehetséges diákok olyan értékajánlatot kaphatnak, amellyel a világ legjobb 250 egyetemének valamelyikén vehetnek részt képzésekben, a napokban meghirdetett elem pedig 17 és 24 év közötti diákok számára biztosít támogatást ahhoz, hogy a világ 100 legjobb egyetemének valamelyikén tanulhassanak – közölte az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika a világverseny különlegességét abban határozta meg, hogy a résztvevők nemcsak elméleti tudásukat mérik össze, hanem kreativitásukat, problémamegoldó képességeiket és csapatmunkára való hajlandóságukat is.

Charaf Hassan, a Műegyetem rektora kiemelte, hogy a BME azért is állt a kezdeményezés mellé, mert a fizikaoktatás hagyományosan az intézmény tevékenységének középpontjában áll.

A BME a legfrissebb európai QS-rangsor szerint a régió 12. legjobb egyeteme és két mutató szerint is a legjobb Magyarországon – emlékeztetett, hozzátéve, hogy a BME négy korábbi diákja kapott már Nobel-díjat, közülük Gábor Dénes és Krausz Ferenc fizikusként.

A BME azért is örül, hogy otthont adhat ennek az eseménynek, mert számos olyan, a fizika területéhez kapcsolódó képzései és intenzív kutatási tevékenységei vannak, amelyek napjaink világát alakítják – fogalmazott.

A nano- és kvantumtechnológiával, a mesterséges intelligenciával, az atomenergiával és az optikával kapcsolatos kutatási tevékenységük az élvonalba tartozik – ismertette, egyben kivételes megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Rubik-kocka megtervezőjét, Rubik Ernőt is vendégeik között üdvözölhetik.

Kemler András, a versenyt támogató Bosch-csoport létesítménygazdálkodásért felelős vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ifjú tehetségekre nagy szükség van, hiszen közülük kerülhetnek ki azok a tudósok és szakemberek, akik innovációikkal előre viszik a világot.

„A Boschnál hiszünk a fiatalokban, és számos programmal segítjük a középiskolás korosztályt – mondta a cégvezető.

A BME közleménye szerint a jövő szerdáig tartó angol nyelvű megmérettetés a középiskolások legrangosabb nemzetközi kutatói fizika csapatversenye, melyen a világ ifjú fizikustehetségei mérik össze tudásukat és kutatási eredményeiket, rendhagyó módon számot adva kreativitásukról és kommunikációs képességeikről is. Az idei verseny az eddigi legnagyobb megmérettetés, tekintettel arra, hogy azon 39 ország több mint 350 résztvevője indul.

A versenyzőknek többféle nyílt végű kutatási problémára kell megoldást találniuk a felkészülés során, a verseny pedig, amelyre a fiatalok egy éven keresztül készülnek, nemcsak a fizikaoktatást és -kutatást inspirálja, de a jövőbeli nemzetközi tudósközösség kiépülését is szolgálja.

”A magyar csapat felkészítését minden évben az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézet munkatársai és hallgatói végzik, a hazai versenyzők 2017-ben aranyérmet, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban ezüstérmet, 2018-ban és 2019-ben bronzérmet szereztek a nemzetközi megmérettetésen” – mondta Hömöstrei Mihály, az ELTE TTK mesteroktatója.

A rendezvény vendége lesz Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, Kiss László Széchenyi-díjas fizikus és Rubik Ernő.