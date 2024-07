Hogy bírjuk ki az elképesztő kánikulát? – Bense Tamás orvos válaszol arra, amire most mindenki szeretné tudni a választ

Az elmúlt napokban tapasztalható és a hétvégéig is kitartó kánikula a fiatalok és az idősebbek szervezetét egyaránt megterheli. Sok folyadék fogyasztása mellett védekezni kell az extrém meleg ellen, de nem mindegy, hogyan. A hirado.hu olvasóit dr. Bense Tamás orvos látja el hasznos tanácsokkal.

„Természetes, hogy aki szabadtéren végzi a munkáját, az ő számukra korlátozottabbak a lehetőségek. Nekik javaslom a rendszeres pihenést: óránként legalább néhány percre húzódjanak be árnyékba, és igyanak hideg folyadékot. A tűző nap ellen ajánlatos szellős ruhával és fejfedővel védekezni”– kezdte lapunknak Bense Tamás orvos.

Akinek rugalmasabbak a munkavégzési körülményei, ők lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, félóránál hosszabb ideig, különösen délelőtt 11 és délután 5 óra között. Ha valahová el kell menni személyesen ügyet intézni – például az önkormányzathoz vagy orvoshoz – lehetőség szerint halasszuk későbbre. Amennyiben a dolog nem tűr halasztást, akkor viszont figyeljenek arra, hogy gyalog hosszabb utat mindig az út, járda árnyékos oldalán tegyék meg – figyelmeztet az orvos.

Bense Tamás azt tanácsolja,

ha sétálunk, vigyünk magunkkal napernyőt vagy esernyőt, de ugyanolyan fontos a jól szellőző ruházat, illetve sapka vagy kalap viselése.

Vigyünk magunkkal az útra vizet, folyadékot, és út közben igyunk is belőle – figyelmeztet.

Óvatosan a klímával, nem kell jégkatlant csinálni a lakásból

A kánikula ellen a leghatékonyabban otthon a lakásban, vagy a munkahelyen tudunk védekezni. A lakásban figyeljünk arra, hogy a klímát ne túl hidegre, hanem kellemes 24–25°C-ra állítsuk be. Az orvos szerint ez a hőmérséklet sokkal kellemesebb a szervezetnek, hiszen kisebb a kontraszt a külső és a belső hőmérséklet között, azon kívül a pénztárcánknak is kedvezőbb, hiszen kevesebb energia szükséges hozzá.

Ha nincs a lakásban klíma, érdemes egy ventilátort beszerezni, hogy mozgassa a levegőt. Ha erre nincs mód, akkor figyeljünk arra, hogy a napos oldalon csukjuk be az ablakokat, míg az árnyékos oldalon nyissuk ki, szellőztessünk. Emellett otthon is viseljünk szellős ruházatot, és iktassunk be rendszeres gyors zuhanyozásokat. Érdemes arra is figyelni, hogy ez ne jéghideg, hanem inkább langyos vízzel történjen, ami szintén kellemes hűtési élményt ad.

Nagy hőségben jelentősen megnő a szervezet folyadékigénye is. Aki máskor napi egy, másfél liter folyadékot szokott fogyasztani, az most két és fél, három liter vizet igyon.

A gyerekek, illetve az idősek esetében külön figyeljünk arra, hogy egy kancsóba öntsük ki a napi folyadékadagot, így pontosan lehet ellenőrizni a bevitt mennyiséget.

Egy nap alatt, reggeltől estig legalább háromszor legyen vizeletürítés, ha ezt számon tartjuk, szintén elkerülhetjük a kiszáradást.

Dinnye, barack, levesek: a víznek is van alternatívája

A víz mellett rendkívül hatékonyak a folyadékpótlásra a különféle levesek, valamint a nyers zöldségek és a gyümölcsök, különösen a dinnye és a barack. Ezek nagy mennyiségben tartalmaznak vizet, vitaminokat és a szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat. Ilyen rekkenő hőségben ne ragaszkodjunk feltétlenül a főtt ételek fogyasztásához: néhány napig a szervezet kényelmesen „elvan” levessel, sok folyadékkal, valamint az említett zöldségekkel és gyümölcsökkel.

Különösen az izzadékony emberek esetében fontos az ionpótlás, a megfelelő magnézium és kálium bevitel. Magnéziumhiány esetén a szervezet gyorsan jelez izomgörccsel, főként a lábikra begörcsölésével. Ilyenkor pótolni kell az izzadás során elveszített ionmmennyiséget úgynevezett orális rehidráló folyadékkal.

Ezek patikában kapható, vízben oldható porok, de lehet kapni flakonban előre összekevert rehidráló folyadékokat is.

Ezeknek a rendszeres fogyasztása visszapótolja a szervezetből elveszített ionmennyiséget.

Bese Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy erős napsütés mellett még a vékony vászonruhán keresztül is le lehet égni. Ha strandra megyünk, érdemes a vízbe menés előtt egy túlméretes pólót magunkra ölteni, amely akár combközépig, karban pedig a könyökünkig takar. Emellett viseljünk simléderes sapkát vagy kalapot. Mindez együtt védi a túlhevüléstől, leégéstől a fejet, a nyakat és a vállunkat is.

Amikor kijövünk a vízből, a vizes ruhák ne rajtunk száradjanak meg. Zuhanyozás után törölközzünk meg, és árnyékba húzódva, egy hideg itallal a kézben kellemesen át tudjuk vészelni a kánikulát – tanácsolta az orvos.

