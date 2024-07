Elhunyt Furulyás János, az FTC korábbi elnöke

Életének 91. évében elhunyt a Ferencvárosi Torna Club egykori elnöke, Furulyás János.

Az 1933-ban Vácszentlászlón született sportvezető majdnem öt éven keresztül, 2001. április 20. és 2006. január 26. között töltötte be az FTC elnöki tisztségét, míg ezt megelőzően két hónapig ügyvezető alelnöke volt, de már az 1970-es évek elejétől a klub kötelékébe tartozott.

A fővárosi egyesület honlapjának csütörtöki beszámolója szerint Torgyán József lemondása után Furulyás szinte kilátástalan helyzetben előbb teljes elnöki jogkörrel meghatalmazott ügyvivőként, majd tényleges elnökként vette át az FTC irányítását.

„Labdarúgócsapatunk a nehéz idők ellenére is bajnoki címet ünnepelhetett a 2000/01-es szezon végén, ezzel is bizonyítva azt, hogy van bennük lehetőség. Az FTC végül megmenekült, így a közgyűlés további négy évre bizalmat szavazott neki elnökként. Klubunk két évvel később ismét nehéz helyzetbe került, azonban 2004-ben így is első lett a bajnokságban, ráadásul az UEFA Kupába is bejutott” – idézte fel munkásságát a fradi.hu.

Furulyás Jánost az FTC saját halottjának tekinti.