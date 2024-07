Agrárminisztérium: Az árpa már a magtárakban van

Idén a száraz és meleg időjárás miatt az őszi vetésű szántóföldi növények betakarítása a szokásosnál mintegy két héttel korábban megkezdődött, és folyamatosan zajlik a hőségben is: az árpáé már be is fejeződött, a többi kultúra aratása is ütemesen halad, és lassan a végéhez közelít. Köszönet illeti a gazdákat szorgalmukért és kitartásukért – közölte az Agrárminisztérium (AM) csütörtökön az MTI-vel.

Az őszi árpa vetésterülete csaknem 260 ezer hektár(ha) volt, ahonnan 1,47 millió tonna (t) terményt sikerült betakarítani. A kultúra termésátlaga 5,7 tonna hektáronként, ám országosan nagy szórás mutatkozik. A legjobb – 6,5 t/ha feletti – terméseredmények a dél-dunántúli megyékben születtek, míg az észak-alföldi és észak-magyarországi régiókban a csapadékhiány jobban éreztette a hatását – írták. A tájékoztatás szerint több mint 864 ezer hektáron vetettek őszi búzát, amelynek az aratása megfelelő ütemben zajlik, eddig a terület 76 százalékáról takarították be a termést. Az országos termésátlag hektáronként 5,7 tonna körül van, ami a korábbi évekkel összehasonlítva országos szinten átlagos hozamúnak mondható. A terméseredményeket a búza esetében is befolyásolja a korábbi hónapok területenként jelentősen eltérő csapadékeloszlása. Ennek is köszönhetően a legmagasabb átlagokat Baranya és Vas vármegyékből jelentették, a legalacsonyabbakat Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékből. Nagy eltérések vannak fajtától, termeléstechnológiától függően a minőség és a mennyiség tekintetében is – jegyezte meg a szaktárca. Őszi káposztarepce mintegy 174 ezer hektáron került a földbe, betakarításának előrehaladottsága 80 százalék felett van, hektáronként 2,7 tonna termésátlaggal lehet számolni országosan. A magborsó betakarítása szintén meghaladja a 80 százalékot, termésátlaga 2,7 tonna. Kapcsolódó tartalom Nagy István: Hosszú kajszibarackszezonra lehet számítani az idén Kiváló termésre, a tavalyi duplájára és hosszú szezonra is számíthatnak idén a kajszibarack-termesztők – mondta Nagy István agrárminiszter. A tavaszi árpa, rozs, zab és tritikálé betakarítása is folyamatos. A rozs nagy részét állattartó gazdálkodók zölden betakarították, így sok helyen csak becsült termésátlaggal lehet számolni. Az eddigi betakarítási adatok alapján a rozsnál 3,1 t/ha, a tavaszi árpánál 5 t/ha, a tritikálénál 4,4 t/ha, a zabnál pedig 2,8 t/ha a termésátlag. A betakarításra kerülő termésmennyiség fedezi a belföldi igényeket és a szokásos mennyiségű exportot – közölte a minisztérium. Érdekesség, hogy a Copa-Cogeca 2024-re vonatkozó aratási értékelése szerint uniós szinten a búza és az árpa termesztése 6,3 százalékkal, illetve 9 százalékkal visszaesett – közölték.