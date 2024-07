Elemzők szerint is jó döntés a bankkártya- és számla árstop a kormány részéről

Elemzők szerint a kormány jó döntést hozott a banki árstoppal, azaz, hogy a pénzintézetek nem háríthatják át az ügyfelekre a háborúellenes akcióterv miatt megemelkedő költségeiket. Korábban ugyanis például a tranzakciós díj bevezetésekor megemeltek bizonyos lakossági költségeket. A védelmi hozzájárulást a bankszektornak, a multinacionális válallatoknak, valamint az energiacégeknek kell megfizetni, a befizetett összeg pedig a védelmi alapba kerül – számolt be róla az M1 Híradója.

A háborúellenes akcióterv bankokra vonatkozó rendelkezései ellenére ezután is havonta kétszer 150 ezer forintig ingyen lehet majd pénzt felvenni a bankautomatákból és a további kártyás tranzakciók díja sem változik a jövőben – hangzott el az M1 Híradójában.

Ahogy nem változik a bankkártya használat éves díja sem. Ez továbbra is rendkívül alacsony, 500 forint marad.

A pénzutalás, a csekkbefizetés és az értékpapírügylet továbbra is illetékmentes, ráadásul határa tranzakciónkként 20 ezer forintról 50 ezer forintra nő.

„Megemeljük a bankok által fizetett tranzakciós illeték mértékét és a bankok devizaműveleteire valutaátváltási illetéket vetünk ki”– mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Hétfőn a kormányinfón jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány Háborúellenes Akciótervről döntött. Ennek része, hogy extra bevételük miatt Védelmi hozzájárulást kell fizetniük a bankoknak, ami az extraprofitadó mellett további kötelezettséget jelent.

Ennek értelmében növelniük kell teljes állampapír állományukat, magasabb összegű tranzakciós díjat kell megfizetniük, ami várhatóan idén már plusz 85 milliárdot, jövőre pedig akár 200 milliárd forintot is hozhat a Védelmi Alapba. Emellett bevezetnek egy kiegészítő illetéket a különböző pénznemek közötti váltáskor. Ez ebben az évben további 7 milliárd , jövőre pedig már 30 milliárd forintos plusz bevételt is jelenthet.

A bankszektor többletterheiből azonban semmit sem háríthat a lakosságra. A kormány továbbra is elutasítja, hogy a háború árát a magyar családok fizessék meg.

„Annak érdekében, hogy ezt ne lehessen áthárítani a családokra, 2024-ben a számlavezetési és kártyahasználati díjra egy stopot vezetünk be a lakossági kártyákra és lakossági számlákra vonatkozóan” – hangoztatta a miniszter.

Pénzügyi elemzők szerint a kormány jó döntést hozott a korlátozással. Korábban ugyanis a bankok a tranzakciós díjak emelését az ügyfeleikre terhelték azzal, hogy megemelték a bankszámla díjakat és egyéb banki költségeket is.

„A nemzetgazdasági minisztérium és a felügyeletként eljáró Magyar Nemzeti Bank is az elkövetkezendő hónapokban és a jövő év elején figyelni fogja azt, hogy eleget tetszene-e a bankok ennek a kötelezettségnek, nem módosítják-e az ügyfelek számára hátrányosan a bankszámla szerződéseiket illetve jövőre csak olyan díjemelést hajtanak végre, amihez a jogszabály lehetőséget ad” -hívta fel a figyelmet Tóth Levente vezető elemző.

A kormány döntésére a bankszövetség is reagált. Szerintük a háborúnak a bankok is kárvallottjai. Azt is írták, hogy az intézkedések kiszámíthatatlansága korlátozza a bankszektor hitelezési képességét. Egyúttal megjegyezték: a magyar bankszektor a kormány egyik legfontosabb partnere a gazdaságpolitika megvalósításában.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a kormány családokat védő döntése segíti a fogyasztás helyreállását. A gazdasági növekedés újraindításának pedig a bankok is nyertesei.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. (Fotó: MTI/Soós Lajos)