Varga Barnabás elárulta, mi volt az első emléke sérülése után

Már majdnem két hete, hogy hazaért Stuttgartból műtétje után Varga Barnabás. A magyar válogatott csatára a Skócia elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen szenvedett súlyos fejsérülést. Varga Barnabás azóta szülőfalujában, Szentpéterfán pihen és gyógyul, a FradiMédia látogatta meg a magyar–osztrák határ melletti, Vas vármegyei településen – írja a Magyar Nemzet.

– Köszönöm, most már jobban vagyok, a duzzanat is kisebb lett. Hamarosan kiszedik a varratokat, maszkot kell majd csináltatnom, szóval jó úton járok. Sok mindenre nem emlékszem, éppen ezért úgy gondolom, hogy a páromnak és a barátaimnak, a csapattársaimnak volt a legnehezebb. Az első emlékem a mentőautóból van igazából, ott pár percre emlékszem, utólag azt mondták, hogy az ütközés után is kommunikáltam, de ez nincs meg. De utána a kórházban történtek teljesen tisztán megvannak – árulta el az FTC játékosa.

Varga Barnabás nem fél a visszatéréstől

Egy biztos, nem ijedős fajta a csatár, sőt, attól sem rettent vissza, hogy a saját, súlyos fejsérülést okozó jelenetet ne nézze vissza.

– Az eleje nehéz volt, de a foci az nem nagyon állhat meg, csak amennyit muszáj. Párszor visszanéztem a jelenetet. Nem rettenek meg az ilyenektől, hiszen ez benne van az én focimban. Örülök, hogy ennyivel megúsztam. Hálás vagyok, hogy ennyien aggódtak értem. Próbálok minél hamarabb visszatérni – ígérte Varga Barnabás, aki hozzátette, egyáltalán nem tart attól, hogy innentől kezdve félni fog a pályán. A klubelnök, Kubatov Gábor szerint akár hat hét múlva is pályára léphet maszkban Varga.

– Nem hinném, hogy a jövőben mindez befolyásolni fog. Biztos, hogy az első egy-két felugrásnál bennem lesz, de majd jön még egy ütközés, utána bátrabb lesz az ember, és megy minden a régi, megszokott módon – tette hozzá a gyógyuló játékos.

A párja, Laura a helyszínen nem tudta, mi történik

Végig ott volt mellette a párja, Laura, akivel néhány napos kórházi megfigyelés után tért vissza Magyarországra. A szerelme azóta sem hagyja magára Varga Barnabást, de az első perceket a lelátón nem fogja soha elfelejteni.

– Az ütközést követően lementem a pálya széléhez, de nem jutottam tovább, így a lelátóról próbáltam családtagokat keresni otthon, hátha ők többet tudnak és segítenek megnyugtató információhoz jutni. Ugyanis a televízió nézőknek több információjuk lehetett Barnáról, mint nekünk ott a helyszínen – elevenítette fel a legrosszabb pillanatokat Laura.

Mint, ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a FIFA a Fradinak kártérítést fizet, míg a játékosnak a felépüléséig és a visszatéréséig a teljes fizetését állja.

A teljes interjút mindenki megnézheti az M4 Sporton, a Fradi TV július 9-ei adásában, 17 órakor.