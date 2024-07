Magyar Péter kérésére utólag változtatták meg egy vele készült interjú szövegét

Ismét utólag kellett módosítani egy Magyar Péterrel készült interjú szövegét, mert a Tisza Párt alelnöke ezt kérte. A Blikk cikkével történt esetet a Media1 vette észre. Érdekes, hogy az eredeti verzióból a Gyurcsány Ferencre vonatkozó mondatot húzatta ki utólag Magyar Péter, aki azt állítja: azért, mert nem is mondott olyat. Mindenesetre nem ez az első ilyen esete, de a sajtóval egyébként is számos konfliktusa volt az elmúlt hetekben – számoltak be róla az M1 Híradóban.

„Gyurcsány Ferencet én nem tartom politikusnak” – hangsúlyozta Magyar Péter múlt szombaton a Blikk online-nak adott rövid interjúban. A Tisza Párt politikusa azt is mondta a DK elnökéről, idézzük: „Döglött oroszlánba belerúgni sem érdemes.” A Média1 azonban észrevette: a cikk tartalma a megjelenése után radikálisan megváltozott. A volt miniszterelnököt degradáló mondatokat ugyanis kihúzták a szövegből. A cenzúrázott rész már így hangzott: „Magyar Péter soha semmilyen formában nem kíván együttműködni sem Gyurcsány Ferenccel, sem pedig a Demokratikus Koalícióval. Egyezmény vagy alku kizárt.” A kozmetikázott cikk eredeti verzióját a weboldalakat archiváló internetes felület, az Internet Wayback Machine rögzítette, amit a Média1 nyilvánosságra is hozott. A Tisza Párt alelnöke épp a hétvégi kampánynyitónak nevezett rendezvényén mondta azt, hogy tiszteletben fogja tartani a sajtó szabadságát. Hozzátette azt is: mindig is nyitott volt az újságírók felé. Kapcsolódó tartalom Magyar Nemzet: A tanúvallomások alapján lopást vagy rablást is elkövethetett Magyar Péter Közben a Tisza Párt alelnöke megpróbálja megváltoztatni a múltját, egy beszélgetésen a gyerekeire fogta, hogy miért a Fideszre szavazott 2022-ben. A Média1 a megmásított Blikk online-os cikk után kereste a Tisza Párt sajtóirodáját, de ahogy fogalmaztak, a válaszra hiába vártak. A Blikk kiadója a Ringier Hungary azonban a lapnak elismerte: Magyar Péter kérésére az egyik újságírójuk írta át az interjú szövegét. A válaszból az is kiderült, az újságíró ezt úgy tette, hogy a feletteseit nem tájékoztatta a módosításról. A Média1 később azt is észrevette, hogy a cikk átírásának tényét még órákkal a lebukás után sem közölte a Blikk. Azt is megjegyezték, hogy a lapnál a Jobbik volt sajtófőnöke, Szappanyos Anett írta néhány hete a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc bukását jósoló egyik anyagot. A Média1 szerint ez már csak azért is érdekes, mert a Tisza Párt tele van egykori jobbikosokkal. Magyar Péter a Média1 tényfeltáró cikkének megjelenés után két nappal a közösségi oldalán reagált. Azt írta: „azért kértem a módosítást, mert ilyeneket nem mondtam. És ezért is módosították. Tudnék mást is mondani, de azt majd később.” Azonban, hogy pontosan mire utalt a „majd később” szófordulattal Magyar, arra egyelőre nincs érdemi válasz, a politikus hallgat a témában. Korábban történt már hasonló a Blikknél. Akkor egy videót kellett újravágni a megjelenés után – ugyancsak Magyar Péter kérésének megfelelve –, amiben volt barátnője, Vogel Evelin a Tisza Párt megmozdulásait támogató külföldiek szerepvállalásáról beszélt. Kapcsolódó tartalom Újabb hazugságon kapták Magyar Pétert Magyar Péter széles mosollyal az arcán táncol, a buli hevében körbe-körbeforog – a Tények által közölt felvételek a Fidesz 2022-es eredményváróján készültek. De ugyancsak átíratott a politikus egy vele készült HVG-interjút, amiből szintén egy Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos részt kellett törölni. Illetve ugyancsak ő volt az, aki a fővárosi Ötkert nevű szórakozóhelyen sokakban megbotránkozást keltő viselkedéséről tett közzé egy Facebook-bejegyzést, majd hirtelen törölte azt, később pedig órákon át hallgatott az incidenséről. Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)