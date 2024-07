Gulyás Gergely: Háborúellenes akciótervről döntött a kormány

Ma délelőtt Kormányinfót tart Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az eseményt élőben követheti az M1-en és a hirado.hu-n.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány a múlt heti két ülésén elsősorban a háború jelenlegi állásával és lehetséges kimeneteleivel foglalkozott, illetve hogy mit tud hazánk tenni a békéért. Rendkívüli veszélyeket rejt magában az elhúzódó háború – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint mondta, életekben elsősorban az oroszok és az ukránok fizetik meg a háború árát, de magyarok is vannak az ukrán hadseregben. Hozzátette: a gazdasági árát viszont egész Európa fizeti meg. Úgy fogalmazott, mindkét szempontból helyes, magyar és uniós szempontból is, hogy Orbán Viktor békemissziót indított.

Gulyás szerint látni kell, hogy háborús propaganda uralja a nyugati országok nagy részét. Európa támogatja Ukrajnát, hozzátette, ezek egy ideig hitelnek tűntek, de ez már látszik, hogy nem akarják és nem fogják visszafizetni.

A miniszter hangsúlyozta, minden olyan békekezdeményezés, amely a másik háborús felet kihagyja, nem vezethet sikerre.

Azt is elmondta, a békéhez elsősorban a nagyhatalmak tudnak hozzájárulni. Mint mondta, a miniszterelnök ma Kínában tárgyalt. Minden olyan politikai vezetővel kíván tárgyalni Magyarország aki a békét szorgalmazza – fogalmazott Gulyás. Ugyanakkor hozzátette, Magyarország pontosan tudja, hol van a helye soros elnökként. Elmondta, béketervünk nincs, de biztosak vagyunk abban, hogy a tárgyalásokhoz tűzszünetet kell kötni.

Gulyás kifejtette, a békemissziót sokan kísérik gyanakvással, ellenzik. Hozzátette: leginkább azok, akik háborúpárti nyilatkozatokat tesznek. Mint mondta, Magyarországra nyomást helyeznek, politikai, jogi és pénzügyi zsarolásnak vagyunk kitéve az elmúlt hónapokban – utalt Gulyás Gergely a migrációs büntetésre.

Háborúellenes akcióterv, védelmi hozzájárulás

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány a szerdai és a vasárnapi kormányülésen több fontos döntést hozott. Először is, szembe kíván szállni a háborús propagandával. Ezért a kormány kötelezni fogja a hazai médiumokat, hogy hozzák nyilvánosságra, milyen forrásokból dolgoznak, illetve, hogy külföldi forrást használnak-e. Miután erre van EU-s szabályozás is – a miniszter a 2024/1428. számú rendeletre hivatkozott –, amely alapján a magyar államnak, konrétan az igazságügyi miniszternek van lehetősége a háborús propaganda elleni fellépésre.

A kormány döntött arról, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden vállalatnak, amely rendkívüli nyereséghez jutott a háború révén.

Ebben elsősorban a bankszektor, a multik és energetikai cégek érintettek. A bankadót minden olyan pénzintézménynek meg kell fizetnie, amelynek betétállománya jelentősen nem emelkedett a háború kezdete óta. A kormány devizaátváltási illetéket vet ki a bankokra azért, hogy a bankok a különadót ne terhelhessék át az emberekre, a családokra – fejtette ki Gulyás Gergely.

Az üzemanyagárak ügyében sikerült az áprilisi, májusi helyzethez képest érdemben letörni az árakat.

A lakosság a benzin esetében 32, a gázolaj esetében 36 forinttal fizet most kevesebben (egy liter üzemanyagért – a szerk.) mint néhány hónappal korábban. Gulyás Gergely emlékeztetett: továbbra is kötelezi az üzemanyag-kereskedőket a kormánnyal korábban kötött megállapodás, azaz, hogy a hazai üzemanyagáraknak a közép-európai átlagár szintjén kell maradniuk.

Tárgyalt a kormány a légiközlekedésben előállt helyzetről is.

Megállaították, hogy a légiforgalom növekedése miatt a járatok többsége, 60 százaléka eleve késéssel érkezik Budapestre, amelyek a nyári időszakban még gyakrabban előfordulnak.

Előfordulhatnak késések, de nem sok órás késések. Mindez nem ok arra – fogalmazott a miniszter – hogy a repülőtéren várakozó utasok, családok ne kaphassanak tájékoztatást. Gyakran előfordul, hogy a légitársaságok csupán 20-25 percet hagynak az egyik járatról a másikra való átszállásra.

Ma már lényegesen jobb a helyzet a Budapesti Nemzetközi Repülőtéren, mint néhány napja volt, köszönhetően a HungaroControl beavatkozásának, fellépésének. A kormány ezért azt várja el a légiközlekedés valamennyi szereplőjétől, hogy

készítsenek akciótervet, és minden lényeges lépésről tájékoztassák az utasokat, a hatóságokat. A fogyasztóvédelemtől pedig azt várják, hogy indítson szigorú eljárásokat.

Beszámolt arról, hogy jelenleg 12 hatósági eljárás van folyamatban, 12 járat kapcsán, ezekben 2024. június 21. és július 1. közötti járatok érintettek. A késések 60 százaléka légitársaságok hibájából történik, ezért a kormány nem lát más lehetőséget arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság komoly büntetéseket szabjon ki – fogalmazott Gulyás Gergely.

Könnyítés a gyermekvbállalást tervező családoknak

Vitályos Eszter a babaváró kölcsön ügyében tett bejelentést. A kormányszóvivő elmondta, sok vis maior jellegű esemény történt az elmúlt időszakban, mint például a koronavírus-járvány, amely hatással lehetett a gyermekvállalásra is. Ezért a kormány úgy döntött, hogy két évvel meghosszabbítja az eredetileg 5 éves gyermekvállalási időtartamot azoknak, akik 2019 és 2021 között vették fel a babaváró kölcsönt.

Az EgészségAblak alkalmazásról szólva a kormányszóvivő elmondta, hogy a járóbeteg-rendelések esetében az időpontfoglalást segíti az új rendszer. A kormány célja ezzel az, hogy könnyebbé tegye a szakrendelőkbe eljutást. Népszerű az alkalmazás, eddig több mint 3 millióan töltötték le – tette hozzá a kormányszóvivő.

Az elmúlt két hétben történt fejlesztésekre kitérve Vitályos Eszter elmondta, megvalósult a Debreceni Egyetemen a pilot kutatólaboratórium átadása. Az infrastruktúrát érintő fejlesztésekről is beszámolt a politikus, például új vasútállomást adtak át Balatonszéplak-Felsőn. A sport területén is jelentős fejlesztések valósultak meg, mint például a Miskolci Egyetemen épült, nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas teniszcsarnok – mondta.