Berobban a 40 fok – a hét közepén tovább fokozódik a kánikula

A legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Ezt akkor rendelik el, ha az átlaghőmérséklet napokon át meghaladja a 27 fokot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a délutáni órákban a 40 fokot is megközelíti a csúcshőmérséklet és éjszaka sem hűl 20 fok alá a levegő. A meteorológusok szerint a hét közepén tovább fokozódik a kánikula. A rekkenő meleg megviseli a szervezetet, fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, a szakemberek szerint 2-3 liter vizet is érdemes meginni a forróságban – számolt be róla az Mí Híradója.

Tikkasztó hőségre ébredtek Kaposváron. A főtéri hőmérő már kora délelőtt 33 fokot mutatott. Aki tehette, hűtötte magát. Küzdenek a meleggel a debreceniek is, ott sem volt sokkal hűvösebb a délelőtt. Volt, aki a szökőkútban frissítette fel magát, mások árnyékba húzódva igyekeztek átvészelni a trópusi meleget. „A kicsinek sok folyadékot adunk, illetve kis sapkát használunk a kis fejére, próbálunk árnyékban lenni, illetve délután öt óráig bent tartózkodunk a lakásban” – mondta egy anyuka az M1 Híradó riporterének. Akinek nincs klímája, az most vásárol, dömping van a kereskedőknél (Fotó: Shutterstock) Az M1 Híradójában bemutatott zalaegerszegi üzletben egy-egy ilyen forróságban nem telik el úgy nap, hogy a szakemberek ne szerelnének be készüléket. A vásárlók zöme a minőségi gépeket keresi: „Ahogy kijönnek a melegebb napok, mindig jönnek azok a vásárlók, akik egy kicsit elfeledkeztek időben gondolkodni a klímavásárlásról és ilyenkor azért megnő a kereslet a klímák iránt” – mondta a szakember. Napi két-három liter vizet is érdemes meginni a hőségben Illusztráció: Ásványvizet ad egy utasnak a MÁV-START munkatársa a Keleti pályaudvaron (Fotó: MTI/Balogh Zoltán) Erre ösztönzik az utasokat Győrben. A vasútállomáson egész nap frissítőket osztanak. Olyannyira fogy a víz, hogy a hűtőt naponta többször is tölteni kell. „Nagyon jó, hogy most már erre is figyelünk és tudok hidratálni, mert tényleg fárasztó ebben a melegben” – mondta egy utas. Jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, amit péntek éjfélig rendelt el a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ezt olyankor vezetik be, amikor a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri, vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. Kapcsolódó tartalom Sehova ne menjen víz nélkül! Életbe lép a legmagasabb fokú hőségriasztás, még napokig kitart a kánikula A nagy meleg miatt az északnyugati és az északi országrész kivételével mindenhol első, illetve másodfokú figyelmeztetés van érvényben. „Országszerte bőven harminc fok feletti hőmérséklet várható, sőt, a legforróbb napokon egyes helyeken – erre legnagyobb esély az Alföldön mutatkozik – akár a negyven fokot is elérheti a hőmérséklet csúcsértéke. Most a hét elején még 1-2 fokkal alacsonyabb a levegő hőmérséklete, a hét második felében lesz az igazi forróság.” – mondta Tóth Tamás meteorológus az M1 Híradójának. Az előrejelzések szerint a hétvégén érkezhet egy hidegfront, amely átmeneti, néhány fokos enyhülést hozhat. Kiemelt kép: (Gyerekek hűsítik magukat a szökőkútnál a harmadfokú hőség riadó idején a Szabadság téren MTI/Lakatos Péter)