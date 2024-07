Vitályos Eszter: Tűrhetetlen állapotok a reptéren, azonnali és hatékony lépéseket vár a kormány

Tűrhetetlen állapotok vannak a reptéren, ezért azonnali, gyors és hatékony lépéseket vár a kormány – közölte a kormányszóvivő szombaton a Facebook-oldalán.

Vitályos Eszter a bejegyzésében azt írta, hogy az elmúlt hetekben sok járatkéséssel és -törléssel kellett számolniuk a légiutasoknak Európa-szerte, így Budapesten is.

„A 21. században megengedhetetlen, hogy a magyar családok és az idelátogató turisták hosszú órákat rostokoljanak a reptéren úgy, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást és ellátást. Ami most a Liszt Ferenc repülőtéren történik, az még az állami tulajdonszerzés előtti időszak következménye. Amint megtörténik a reptér tényleges, fizikai átvétele, a helyzet javulni fog”

– fogalmazott a szóvivő.

A kormányszóvivő kitért arra, hogy az első lépések már megtörténtek, és köszönetet mondott a Budapest Airport munkatársainak, hogy két különálló ellátó zónát is kialakítottak, ahol a járatkéséssel érintett utasok élelmiszert, vizet vehetnek magukhoz, a családok részére pedig külön baba-mama szoba, bébiétel és egészségügyi csomag is rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy a jövőben nemcsak a repülőtér üzemeltetésének kell javulnia, hanem a légi közlekedés irányításának és a földi kiszolgálásnak is.

„Minden szereplő együttműködésére szükség van, annak érdekében, hogy a légiközlekedés szereplői a lehető legmagasabb minőségű szolgáltatást tudják nyújtani, mégpedig ellenőrzött módon”

– írta Vitályos Eszter.

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányszóvivő elmondta azt is, hogy a kormány azonnali intézkedést kért a Budapest Airporttól és a Hungarocontrolltól, annak érdekében, hogy azok a magyar családok és azok az idelátogató turisták, akik kénytelenek elszenvedni azt, hogy a repülőgépük több órát késik, minél komfortosabb körülmények között tegyék meg a várakozási időt. A járatkésések, járattörlések esetén a terminál munkatársai rendelkezésre állnak és információt nyújtanak az utasoknak, hogy mire lehet számítani, mikor tudnak tovább utazni. Az ellátó zónákról azt mondta, hogy jelenleg kettő ilyen van, de szükség esetén még egyet ki fognak tudni alakítani a repülőtér munkatársai.

„Amint a repülőtér magyar kézbe kerül, állami tulajdonba kerül, azon fog dolgozni a kormány, hogy ezek az anomáliák megszűnjenek”

– fogalmazott Vitályos Eszter.

Kiemelt kép: A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án (fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)