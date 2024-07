Magyar Péter diszkóbotrányát az ellenzéki szavazók többsége is elítéli – derül ki abból a kutatásból, amelyet az Origo tett közzé pénteken. A megkérdezettek 67 százaléka szerint Magyar Péter európai parlamenti képviselőhöz méltatlanul viselkedett, amikor a múlt héten egy szórakozóhelyen részegen botrányt okozott és biztonsági őrök vezették ki. A felmérésből kiderül, hogy még a baloldaliak 54 százaléka is helyteleníti azt, ahogyan Magyar Péter viselkedett.

A portál felkérésére a Századvég mérte meg, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy Magyar Péter egy belvárosi szórakozóhelyen nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után egyre agresszívabban viselkedett, és végül a biztonsági szolgálat munkatársainak kellett kivezetniük – hangzott el az M1 Híradójában.

A felmérés szerint a válaszadók túlnyomó többsége, 87 százaléka hallott már Magyar Péter botrányáról. A megkérdezettek kétharmada, összesen 67 százaléka pedig úgy nyilatkozott, hogy Magyar Péter viselkedése nem méltó egy európai parlamenti képviselőhöz.

A magukat baloldalinak vallók 54 százaléka is elítélte Magyar Péter botrányát.

Az Origo hozzáteszi, hogy a Magyar Pétert bevallottan kedvelők körében is meghaladja a politikus magatartását helytelennek tartók aránya. Míg 39 százalékuk nem látott kivetni valót abban, hogy a Tisza párt EP-képviselője részegen kötött bele egy szórakozóhely vendégeibe, 41 százalékuk ezt nem tartotta illendőnek.

A Matthias Corvinus Collegium klinikai szakpszichológusa a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy miközben a szórakozáshoz bárkinek joga van, Magyar Péter

képtelen volt felmérni, hogyan kellene viselkednie egy sokak számára példaképet jelentő közéleti személyiségnek.

„Ezt megteheti egyébként, ha nem egy közéleti szereplő, nem egy politikus, nem egy olyan ember, aki példaképként áll sokak előtt. Bár azért a családra ilyenkor is érdemes gondolnia, és a három kiskorú gyermekének nem feltétlenül ez a legjobb példa” – fogalmazott Hal Melinda.

Magyar Péter botránya két hete járta be a sajtót – miután a Ripost beszámolója szerint a politikus egy elit klubban részegen dulakodott és nőket zaklatott. Az eseményeket több vendég is telefonjával rögzítette, köztük az a férfi is, akihez sajtóhírek szerint Magyar Péter odalépett, megütötte, majd kicsavarta a kezéből a mobilját. Az eltulajdonítás tényét közösségi oldalán a botrány másnapján Magyar Péter is elismerte. Azóta az is kiderült, hogy a készüléket később a Dunába dobta, de később a rendőrség megtalálta.

Az ügyben először a Budapesti Rendőr-főkapitányság indított nyomozást garázdaság és rongálás gyanújával. A vizsgálat azonban Magyar Péter mentelmi joga miatt átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez. A hatóság a Magyar Nemzet kérdésére – a nyomozás érdekében – nem közölte, hogy pontosan milyen bűncselekmények gyanúja kapcsán vizsgálódnak.

Kiemelt kép: Magyar Péter. (Forrás: MTI)