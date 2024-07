A szakértő szerint precedensértékű lehet, hogy a hatóságok és az Európai Parlament hogyan jár el Magyar Péter ügyében

Precedensértékű lehet, hogy a hatóságok és az Európai Parlament hogyan jár el Magyar Péter mentelmi jogának ügyében – erről beszélt az M1-en ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Tisza Párt EP-képviselőjével kapcsolatban szemtanúk beszámolója alapján felmerült, hogy rablás bűntettét követhette el, amikor egy budapesti szórakozóhelyen erőszakkal elvette egy vendég telefonját. A Metropol több hasonló esetet is összegyűjtött, amikor az elkövetőkre szabadságvesztést szabtak ki.

A legsúlyosabb vagyon elleni bűntett a rablás, amit több év szabadságvesztéssel is büntethetnek – erről beszélt az M1-en a Századvég Közéleti Tudásközpont tudományos igazgatója. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen bűncselekmények elkövetésekor a vagyontárgy eltulajdonítása erőszakkal vagy fenyegetéssel is párosul.

Magyar Péter szemtanúk beszámolója alapján rablás bűntettét követhette el, amikor két hete egy budapesti szórakozóhelyen erőszakkal elvette egy vendég mobiltelefonját, majd azt többszöri felszólításra sem adta vissza. Sőt, a készüléket később a Dunába dobta, ahonnan a nyomozó búvárok halászták ki – hangzott el az M1 Híradójában.

Kettős mérce: míg más esetekben a telefonlopásért akár börtön is járhat, Magyar Péter azóta is szabadlábon van – írta a Mandiner, amely hozzáteszi:

a politikus büntetőjogi felelősségre vonásának akadálya egyedül Magyar Péter frissen megszerzett mentelmi joga lehet.

Szerdán a Metropol gyűjtött össze több konkrét, hasonló esetet is, amikor az elkövető civileknek börtön járt. A Gyulai Járási Ügyészség például azért kért végrehajtandó fogházbüntetést egy 17 éves fiúval szemben, mert az erőszakkal elvette egy 15 éves társa mobiltelefonját. De hasonló ügyben jártak el gyöngyösi rendőrök is, miután egy nő kezéből kicsavarták a telefonját, és pénzért cserében sem adták vissza neki.

Ilyen esetben valóban a legtöbb esetben szabadságvesztést szabnak ki.

Azt ifj. Lomnici Zoltán is megerősítette, hogy az ilyen típusú rablások esetében a bíróságok a megelőzés érdekében

egyre többször szabnak ki végrehajtható szabadságvesztést, még akkor is, ha az elkövető nem visszaeső bűnelkövető.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint éppen ezért precedensértékű lesz a magyar hatóságok és az európai intézmények Magyar Péter ügyében tanúsított magatartása.

„A törvény előtti egyenlőséget is erősíti, hogyha egységes az ítélkezés egy kérdésben, például a büntetéskiszabás körében. Vagy például akkor, hogyha több tényállást ugyanúgy ítélnek meg a felsőbb bíróságok. Ne legyen például azért eltérés, mert valaki egy politikus. Mindenkit ugyanúgy kell megítélni. A körülmények nem lehetnek relevánsak egy büntetőeljárásban, amely ilyen típusú bűncselekmény alapján indul” – fogalmazott az alkotmányjogász.

A június 9-i választások után EP-mandátumhoz jutó Magyar Péter a Ripost korábbi beszámolója szerint egy belvárosi klubban jelentős mennyiségű ital elfogyasztása után vált egyre erőszakosabbá, több emberbe belekötött, és nőket zaklatott.

A botrányt több vendég is rögzítette, köztük az a férfi is, akihez később Magyar Péter odalépett, megütötte, majd sajtóhírek szerint fizikai erőszakot alkalmazva elrabolta a mobilját. Az eltulajdonítás tényét Magyar Péter közösségi oldalán el is ismerte.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság és rongálás gyanújával is nyomoz.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI)