Czomba Sándor: folyamatosan nő a foglalkoztatás az inaktívak munkaerőpiacra lépésének köszönhetően

Folyamatosan nő a foglalkoztatás és a munkanélküliség is egy „elfogadható szinten” van, annak köszönhetően, hogy az inaktívak belépnek a munkaerőpiacra – kommentálta a júniusi munkaerőpiaci adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Czomba Sándor közölte, ahhoz, hogy az ország versenyképességét, a gazdasági növekedést folyamatosan „táplálni tudják humánerőforrással”, szükség van az inaktívakra, akikre a korábbi években nem láttak rá. Szerencsére olyan a munkaerőpiac, hogy a belépő inaktívak nagyjából fele azonnal el tud helyezkedni. Az érintettek másik fele növeli ugyan a munkanélküliek táborát, de csak átmenetileg.

Kiemelte, hogy a folyamatosan az országba érkező nagyberuházások munkaerőigénye miatt a foglalkoztatottak száma – 4 millió 750 ezer – a következő időszakban még nőhet.

Az államtitkár kitért a fiatalok foglalkoztatására is és jelezte, hogy az áprilisban indult Ifjúsági Garancia Plusz Programban, amely bér, lakhatási és útiköltség támogatással is segíti a fiatalokat, a 30 év alattiak közül már több mint 4 ezren helyezkedtek el.

Czomba Sándor szólt arról is, hogy

a Nyári diákmunka programban eredetileg 3,8 milliárd forint támogatás állt rendelkezésére, amiből 19 ezer fiatal foglalkoztatását segítik. Az újabb igények miatt azonban a program kerete már 4,2 milliárd forintnál tart, így bőven 20 ezer felett lesz azoknak a fiataloknak a száma, akik átmenetileg, néhány hónapra el tudnak helyezkedni.

Az államtitkár az M1 aktuális csatorna mellett a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is elmondta, a Nyári diákmunka program hozadéka, hogy most találkozik a legtöbb fiatal a munka világával, most tisztázzák, hogy mi a munkaszerződés, a bruttó és a nettó bér. Ennek pedig számos olyan szocializáló hatása is van, ami a későbbiekben mind a munkáltató, mind a munkavállaló szempontjából hasznos lehet – fogalmazott Czomba Sándor.

Egyúttal arra bíztatta a fiatalokat, hogy önéletrajzukba a szakmai tapasztalat résznél majd tüntessék fel az egy-két hónapos nyári diákmunkát is, ennek ugyanis a leendő munkáltató felé üzenet értéke van, felelősségteljes gondolkodást mutat – mondta az NGM államtitkára az M1 aktuális csatornán.

Kiemelt kép: Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár (b) beszél a 30 év felettiek elhelyezkedését segítő GINOP Plusz programot ismertető sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2024. május 15-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)