Eső, zápor, zivatar és viharos szél – ismét felbolydul az időjárás

Kedden jellemzően felhős idővel indul a nap. Több megyében is kialakulhat eső, zápor, zivatar. A szél is megerősödik. Estére csökken a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak erősen felhős részek is.

Kedden jellemzően felhős idővel indul a nap, majd északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten tovább maradhat felhősebb az idő – írta honlapján a HungaroMet. (Forrás: HungaroMet) Délelőtt a déli és keleti megyékben lehet csapadék, később nagyjából a Salgótarján – Szeged vonal szélesebb környezetében alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon és az északkeleti megyékben megerősödik az északi, északnyugati szél, átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. Késő estére 17 és 22 fok közé hűl le a levegő. (Forrás: HungaroMet) Estére a keleti tájakon is csökken a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak erősen felhős részek is. Másutt kevés felhő ígérkezik. Az éjszaka első felében keleten még előfordulhat kisebb eső, zápor, később számottevő csapadék már nem valószínű. Az északi, északnyugati szelet főleg a Tiszántúlon kísérik élénk lökések. (Forrás: HungaroMet) A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A kiemelt illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)