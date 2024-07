Agrárminisztérium: soha ennyi öntözésfejlesztési termelői beruházás nem kapott támogatást

A megváltozott klimatikus viszonyok miatt minden, gazdálkodók által megvalósítani kívánt öntözésfejlesztési projekt támogatást kapott az Agrárminisztériumtól (AM) – közölte a tárca keddi közleménye szerint Nagy István a közösségi oldalán.

A Vidékfejlesztési Program keretei között több mint 1200 öntözési projekt részesült támogatásban, összesen 176,5 milliárd forint összegben. A támogatási lehetőségek folytatódnak, melyek a KAP Stratégiai Terv keretei között is elérhetők lesznek. A Vidékfejlesztési Programban hosszú éveken át volt elérhető „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” elnevezésű kiírás. A felhívás átfogó jelleggel biztosított fejlesztési forrást minden, az öntözéshez kapcsolódó tevékenységhez. Többek között új vízkivételi művek kialakításához, új öntözőgépek és vezetékek telepítéséhez, valamint az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez is lehetett pályázni forrásokra. Csak az elmúlt hetekben több mint 76 milliárd forint értékben születtek öntözésfejlesztési projekteket támogató döntések – tette hozzá az agrárminiszter.

A közlemény szerint míg 2018-ban a felhívással még csak 240 vízgazdálkodási pályázat szerepelt eredményesen 8,6 milliárd forint értékben, addig 2024. június 30-ig már 1212 öntözési projekt rendelkezik támogatói okirattal, valósult meg vagy áll megvalósítás alatt, 176,5 milliárd forint összegben. A Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően számos létesítmény korszerűsödött, és 32 ezer hektáron valósulhat meg új öntözési fejlesztés a régiekhez képest.

Nagy István kitért arra is, hogy a mezőgazdasági termelésben kiemelt szerepe van a gazdák közötti együttműködésnek, és így van ez az öntözéses gazdálkodásban is. A VP-nek köszönhetően lehetőség nyílt az öntözési közösségek együttműködésének támogatására is. A sikeresen pályázó projektek maximum 250 ezer eurónak megfelelő forint összegű támogatásban részesülhettek úgy, hogy a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 százaléka lehetett. A felhívás alapján a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére, fenntartására, illetve új öntözési beruházások előkészítésére lehetett pályázni. A felhívás megjelenése óta az eddig meghozott döntések eredményeként már 144 öntözési közösség részesült 10,65 milliárd forint támogatásban – emelte ki a miniszter. Hangsúlyozta, az Agrárminisztérium – ahogy eddig, úgy a jövőben is – prioritásként kezeli az öntözéses gazdálkodás fejlesztését. A támogatási lehetőségek folytatódnak, melyek a KAP Stratégiai Terv keretei között is elérhetők lesznek – írták.

Magyarország mezőgazdasági termelésének megerősítése szempontjából kulcsfontosságú, hogy minél több öntözésfejlesztéssel kapcsolatos beruházás valósuljon meg. A cél az, hogy 2030-ra az öntözött területek nagysága megközelítse a 350 ezer hektárt – húzta alá az agrártárca vezetője a közlemény szerint.