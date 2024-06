Orbán Viktor, Herbert Kickl és Andrej Babis sajtótájékoztatót tartott Bécsben

Európai jövőjéért fogadott el patrióta kiáltványt Bécsben Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Herbert Kickl-lel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével, valamint Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével.

Orbán Viktor azt mondta: ma elkezdődött az európai politikai megváltoztatásának korszaka. Hozzátette: azért is van erre szükség, mert az európai választáson ezt mondták az emberek. 27 országból 20-ban olyan pártok nyertek, akik változást ígértek, de a brüsszeli elit ezt nem akarja figyelembe venni. A közös tájékoztatón elhangzott: Egy új formációt hoznak létre, ami Európa legerősebb jobboldali frakciója lesz.

Az aláírók egy olyan Európát szeretnének, amely tiszteletben tartja saját szabályait, betartja az arányosság elvét, és nem igazolja a nemzeti szuverenitás elleni támadásait az európai költségvetésen keresztüli nyomásgyakorlással.

„Három politikai párt ül itt most önök előtt: a legerősebb osztrák, a legerősebb cseh és magyar párt, és vállaljuk azt a felelősséget, hogy elindítjuk ezt az új platformot, és ezt az új frakciót, szeretném világossá tenni, hogy az a célunk, és hiszünk abban , hogy így is lesz, hogy hamarosan az európai politika legerősebb jobboldali tömörülése lesz, ezért bocsájtjuk ki azt a patrióta manifesztumot, amit önök is hamarosan kézhez vehetnek” – fogalmazott Orbán Viktor Bécsben.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) kezet fog Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével tárgyalásuk előtt Bécsben 2024. június 30-án. Jobbról Andrej Babis korábbi cseh kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt elnöke. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)