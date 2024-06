Varga Mihály: A mai világban minden eddiginél fontosabb a kultúránk védelme

Ma, az identitását elvesztő Európában minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bírnak a kultúránkat és hagyományainkat megőrző kezdeményezések – jelentette ki a pénzügyminiszter szombaton, a Karcagi Birkafőző Fesztivál megnyitó ünnepségén.

Varga Mihály hangsúlyozta: a kormány továbbra is kiáll Európa keresztény alapjai, a nemzetállamok Európája mellett.

A tárcavezető kifejtette:

a hagyományok, a hagyományos élet és értékrend, a nemzet, a vallás és a család támadás alatt áll nem csak Európában, hanem a világon, ezeket az értékeket meg kell védeni.

Hozzátette: ahol az identitást meghatározó alapvető tényezőket, a vallást, a nemzettudatot vagy a család fogalmát megkérdőjelezik és felszámolják, ott eltűnnek a hagyományos értékek, ezeket ugyanis nem más hozza létre, mint a közösségek aktivitása.

„Csak közösségben van élő hagyomány” – hangoztatta, hozzátéve, a polgári kormány filozófiája a természetes emberi közösségek megerősítésére épül.

A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, a karcagi birkapörkölt ma már hungarikum, amely a térséghez kötődik, de képes más vidéken élők körében is kifejteni az összetartó erejét.

Elmondta, a magyar szellemi kulturális örökség részének is megválasztott Karcagi Birkafőző Fesztiválnak már több mint két évtizedes hagyománya van. Az eseményre az ország minden tájáról érkeznek szakácsok, az idei fesztivál díszvendége Berekfürdő és Kunmadaras. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a hagyományokat örökíteni is kell, a hagyományok, ahogy a kultúra is, „nem magától örökítődik át”.

Varga Mihály gratulált Szepesi Tibornak, Karcag polgármesterének (Fidesz-KDNP), aki a június 9-i választáson kétharmados többséget kapott.

Fazekas Sándor fideszes országgyűlési képviselő a karcagi birkafőző fesztivált Magyarország egyik legnagyobb, legelismertebb gasztrokulturális eseményének nevezte. A birkapörkölt – amely egy hungarikum, egy eredetvédett, kiváló hagyományokat magába foglaló étel – összegyűjti az embereket – jegyezte meg.

F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntötte a díszvendég települések – Kunmadaras és Berekfürdő – polgármestereit.

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere azt mondta, hogy a birkafőző fesztiválon a hagyományokat, a tradíciókat ünnepelik, minden évben kiemelkedő jelentőségű a rendezvény.

Kiemelt kép: Varga Mihály pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Ruprech Judit)