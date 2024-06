Tuzson Bence hatósági ellenőrzést rendelt el a napokban történt súlyos repülőjárat késések miatt

A magyar fogyasztók védelme és a körülmények tisztázása érdekében az igazságügyi miniszter hatósági ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelmi hatósági feladatot ellátó Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) több olyan légitársasággal szemben, amelyek az elmúlt napokban tapasztalt járatincidensek kapcsán érintettek voltak – tudatta az Igazságügyi Minisztérium (IM) közleményben az MTI-vel szerdán.

Tuzson Bence, az igazságügyi tárca vezetője elmondta: a magyar emberek biztonsága a nyaralásuk, utazásuk és a sporteseményekre való eljutásuk során is kiemelten fontos. Valamennyi, Magyarországon működő légitársaságnak be kell tartania a magyar és az uniós jogszabályokat és előírásokat. Mindent el kell követniük azért, hogy az utasok megfelelő szolgáltatást és tájékoztatást kapjanak. Elfogadhatatlanok az utasok hátrányára elkövetett mulasztások, amelyek ellen a jövőben is határozottan és szigorúan fellépünk – áll az IM közleményében.

Az érintett légitársaságok: Ryanair DAC, Eurowings GmbH, Wizz Air Hungary Zrt., SunExpress.

A minisztérium a honlapján közétett egy tájékoztatót, amely bemutatja, ilyen esetekben milyen jogai vannak a légi utasoknak. A tájékoztató ide kattintva érhető el – közölték.

Budapest Főváros Kormányhivatala ugyancsak szerdán közleményben tudatta: hivatalból hatósági ellenőrzést indított a Ryanair, a Wizzair, a SunExpress és a Eurowings légitársaságokkal szemben az utóbbi napokban tapasztalt jelentős járatkésesekkel kapcsolatban.