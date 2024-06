Magyar Nemzet: Magyar Péter agresszív természete egyre inkább kirajzolódik, nem sokáig tudta leplezni valódi karakterét

Buli, pénz és agresszió – így jellemezte Magyar Péter legutóbbi botrányát a Magyar Nemzet. A Tisza Párt alelnöke nemrég egy fővárosi szórakozóhelyen – ittas állapotban – nőket zaklatott és vitába keveredett többekkel, ami miatt végül kidobták őt a biztonsági őrök. A lap emlékeztet rá: a botrány nem sokkal azelőtt történt, hogy a Tisza Párt alelnöke átvette európai parlamenti mandátumát, vagyis Magyar Péter a választások után nem sokáig tudta leplezni valódi karakterét.

Nők lábai között átbújás, láthatóan illuminált állapot, és Magyar Pétert a nyakánál fogva kivezető biztonsági őrök – így telt az ellenzéki pártvezér csütörtök estéje az egyik felkapott belvárosi szórakozóhelyen. A politikus szemtanúk beszámolója szerint nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után órákon át agresszívan viselkedett. A körülötte lévő nőknek szexuális ajánlatot tett, majd miután ezt a hölgyek férfipartnerei számon kérték rajta, velük is szóváltásba keveredett. A botrányt több vendég is rögzítette – Magyar Péter egyiküktől erőszakkal el is vette a telefont – miután állítólag kétszer arcon ütötte a férfit.

Ekkor léptek közbe a biztonsági emberek – számolt be róla az M1 Híradó.

A Híradó felvételein látszik az is, hogyan távozott Magyar Péter, miután kidobták a klubból.

A politikus tántorogva, hátrafelé tekintgetve indult el a rakpart irányába,

ahol – szintén szemtanúk beszámolója alapján – a Dunába dobta a korábban ellopott telefont. Az esetről tudósító Ripost szerint távozása közben trágár szavak kíséretében azt kiabálta, hogy bezáratja a helyet, mert ezt kapcsolatai révén megteheti és azt is, hogy ez fent lesz az interneten.

„Majd megbánod még ezt… óriási botrányt csinálok ebből…” – ezek a szintén Magyar Pétertől származó mondatok abban a rendőri jegyzőkönyvben szerepelnek, amelyet a Varga Judittal folytatott egyik veszekedése után rögzítettek a hatóságok. A jelentést író rendőr Magyar Péter csütörtöki botrányához kísértetiesen hasonló idézetekről és viselkedésről írt. A rendőr beszámolója alapján Magyar Péter a vita során Varga Judittal „végig agresszívan és egyre hangosabban kiabált, fenyegető és megfélemlítő módon. Azzal fenyegette, hogy azonnal hívja az összes befolyásos ismerősét a médiában és a Facebook-on is élőben bejelentkezik.”

Magyar Péter a kampányban is többször fenyegetőzött: volt, hogy a mise alatt kiabált be a templomba egy polgármesternek, majd a távozó civil híveket is zaklatta.

Egy másik alkalommal azt hangoztatta, hogy a Hősök terére szervezett tüntetésén sem ő, sem a szimpatizánsai nem lesznek békések.

Magyar Péter nem egyszer az újságírókkal is támadó stílusban beszélt csak azért, mert kérdezni próbálták őt.

Többször fotózták le alkohol fogyasztása közben is: például a Vértanúk terén, a Kossuth téren, vagy az egyik Parlament melletti étteremnél.

Buli, pénz és agresszió – az ellenzéki pártvezér mostani botrányáról ezzel a címmel ír a Magyar Nemzet. A lap szerint már az is árulkodó, hogy Magyar Péter olyan helyen bulizott, ahol 150-250 ezer forintért lehet vásárolni egy üveg pezsgőt, de Magyar Péter agresszív természete is egyre inkább kirajzolódik a közvélemény előtt.

Hozzáteszik:

a botrány nem sokkal azelőtt történt, hogy a Tisza párt alelnöke átvette európai parlamenti mandátumát,

vagyis Magyar Péter a választások után nem sokáig tudta leplezni valódi karakterét.