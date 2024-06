Gyulay Zsolt szerint új korosztályokat sikerült megszólítania a városi sportágak olimpiai selejtezőjének

Gyulay Zsolt a Nemzetközi Olimpia Napon arról beszélt, hogy a városi sportágak olimpiai kvalifikációs selejtezőjének budapesti állomása olyan korosztályokat is megszólított, amelyek eddig nem figyeltek az olimpiára.

A BMX freestyle park versenyszámát, a falmászást, a gördeszkát és a breaktáncot felvonultató sporteseményen 18 olimpiai érmes, köztük hét olimpiai bajnok is részt vett, akik Budapesten mérethették meg magukat utoljára a párizsi játékok előtt.

„Amikor felmerült az ötlet, hogy a zárónap éppen a Nemzetközi Olimpia Napra essen, a Magyar Olimpiai Bizottság is óriási lehetőséget látott ebben, hiszen hagyományosan június 23-án ünnepeljük az olimpiai napot. Gyakorlatilag innen mehetnek Párizsba a versenyzők, és az is hatalmas lehetőség, hogy az új sportágak magyar képviselői is találkoztak a világelittel” – mondta a Ludovika Campuson a MOB-elnök, és azt is megjegyezte, az egyik legfontosabb hozadéka a négynapos eseménynek, hogy az a fiatal korosztály, amely most kilátogatott, találkozott az olimpiai ötkarikával, valamint olyan korosztályokat is elértek, amelyek hagyományosan nem figyelnek az olimpiára, vagy nem is nézik a nyári játékokat.

„Nyilván a hagyományos sportokat űző embereknek ez furcsa, de ha csak a falmászást nézzük, amely gyakorlatilag négy év alatt felkerült az olimpia programjára, akkor ezek a sportágak hamar megtalálják önmagukat” – mondta Gyulay Zsolt, aki kiemelte, a MOB a korábbi évekhez hasonlóan mindent megtett azért, hogy népszerűsítse a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 130., illetve az egy évvel fiatalabb hazai szervezet évfordulóját.

„Az egyik legfontosabb küldetése az olimpiai bizottságoknak a hagyományok ápolása, és ebben úgy gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság élen jár” – fűzte hozzá Gyulay Zsolt. A városi sportágak selejtezőjének második, egyben utolsó állomásán négy magyar szerepelt, de nem sikerült kvótát szerezniük a párizsi olimpiára.

Kiemelt kép: Kempf Zoltán a férfi BMX freestyle park versenyének döntőjében, a városi sportágak olimpiai kvalifikációjának második állomásán, a budapesti Orczy-kertben (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)