A következő időszakban tovább nő a szaharai por koncentrációja az ország levegőjében, ami kicsit visszább foghatja a felmelegedés mértékét – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtök délután.

Hozzátették: a szaharai por koncentrációjának növekedése nyomán a legmelegebb órákban pénteken az előzetesen várt 39-40 Celsius-fok helyett inkább 37-38 fok várható.

Közölték azt is, hogy a felszín közelében van esély arra, hogy átmenetileg megemelkedjen a szálló por (PM10) koncentrációja, ám a port a szombaton érkező hidegfront kisöpri a légkörből, ekkor szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat, így saras esőre is számítani kell.