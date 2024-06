Hankó Balázs: A magyar szakképzés a világ legjobbjai közé tartozik

A magyar szakképzés a világ legjobbjai közé tartozik, a magyar modell működik – hangsúlyozta Hankó Balázs leendő kulturális és innovációs miniszter csütörtökön a SzakmaSztár Fesztivál emléklap átadó ünnepségen, a Parlamentben.

Az ünnepségen az idei SzakmaSztár Fesztiválon rendezett mintegy 60 szakma országos verseny döntőjén díjazott első három helyezettjei és felkészítői vettek át emléklapot.

Hankó Balázs elmondta, Magyarországon az elmúlt mintegy tizenöt évben munkán és tudáson alapuló gazdaságot építettek fel, és ma már nem kérdés, hogy tudással, munkával van csak értelmes jövő. A fiatalok már úgy léphetnek be a gazdasági környezetbe, hogy szakmájukban a kontinens legjobbjai közé tartozhatnak, és tartoznak is, és utalt arra, hogy számos szakmában a magyar szakemberek már bajnokok.

Felidézte, hogy tavaly a szakmák európai bajnokságán a magyar szakképzés ezüstérmes lett, és közel van ahhoz, hogy elhozza az aranyat is.

Hankó Balázs köszöntőjében szólt arról is, hogy az átalakított képzési rendszerben szinte minden fiatal szerezhet szakmát, részszakmát. Nagyobb hangsúlyt helyeznek a gyakorlatra, minden második diák duális képzésben vesz részt. Megújult a tananyag, 700 már digitálisan is elérhető, és kézzel fogható gyakorlatot vezettek be – részletezte.

Mára az általános iskola elvégzése után tízből hat tanuló választja a szakképzést, amely egyszerre biztosít szakmát, utána érettségit, majd továbbtanulási lehetőséget a modern, megújult, és versenyképes autonóm magyar felsőoktatásban – fogalmazott.

Ismertette: 100 egyetemi és szakképzési együttműködés van, 74 százalékkal emelkedett a szakképzésből a felsőoktatásba jelentkezők száma.

A technikumban eltöltött utolsó év már kreditként is beszámítható az egyetemi tanulmányokba, és azok, akik a legjobban teljesítenek a szakképzés során, felvételt nyerhetnek valamelyik felsőoktatási intézménybe is. A szakképzés a mérnök, és informatikus képzés előszobája lett – jelentette ki Hankó Balázs.

Kiemelte, a szakképzésbe most belépők az új rendszer alapján már rendszeres ösztöndíjban, munkabérben, és még plusz akár 300 ezer forintos szakmakezdési támogatásban is részesülhetnek. Januártól pedig 24 ezer oktató 60 milliárd forintos bérfejlesztése is megvalósult, 2020-óta megduplázták a szakképzésben oktatók bérét.

Elindult a XXI. századi szakképzési program, amelynek eredményeként 31 szakképző 34 telephelyen újul meg, 110 ezer négyzetméter épül újjá. Bővítik a hátrányos helyzetű fiatalok szakmaszerzését támogató programokat, a jelenlegi 1900 főről az elkövetkező években elérve a 20 ezer főt – jelezte.

Mindezeknek célja, hogy a magyar fiatal szakemberek olyan készségekkel, és tudással rendelkezzenek, amelyek segítségével bármilyen pályán biztosan megállnak, bármilyen versenyt a győztesek magabiztosságával hoznak.

A magyar szaktudással olyan országot építenek, ahol jó élni, dolgozni, családot alapítani és gyermeket nevelni – fogalmazott Hankó Balázs.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke köszöntőjében felidézte, a kamara 2010-ben együttműködést kötött a kormánnyal, ebben az egyik célkitűzés a szakképzés megreformálása volt, amelyet sikeresen végrehajtottak, Európában a legjobbak között van a szakképzési rendszer.

Az MKIK elnöke elmondta, a kamara azt szorgalmazza, hogy mindenkinek legyen egy szakmája, amely lehetővé teszi a boldogulását.

Emlékeztetett arra, hogy a kamara 17 éve minden évben megrendezi a SzakmaSztár Fesztivált, amely országos szakmai versenyek döntője. A szakmai versenyt három éve az agrárkamarával együttműködve tarják meg.