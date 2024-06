ÉVOSZ: Az Otthonfelújítási program mintegy 30 ezer lakás felújítására ad lehetőséget

Mintegy 30 ezer lakás felújítására ad lehetőséget az Otthonfelújítási program, amelyben az energiamegtakarítást célzó sikeres támogatási kérelem elkészítéséhez és megvalósításhoz hozzáértő szakértő (pénzügyi és építőipari) közreműködése szükséges – közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) kedden az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a program mintegy 200 milliárd forint nagyságrendű építési feladatot generál, elsősorban a mikró és kisvállalkozások számára.

A szakszövetség leszögezte: a felújításokhoz szükséges magyarországi gyártású építési termékek és a kivitelezői kapacitás rendelkezésre áll. A lakosság figyelmét az ÉVOSZ elsődlegesen a hazai gyártású, környezeti minősítéssel rendelkező termékekre hívja fel, amelyek a www.termekinfo.emi.hu oldalon érhetőek el.

Arra is kitértek, hogy a támogatás alapfeltételét jelentő 30 százalékos energiamegtakarítás különböző felújítási módokon érhető el. A szakszövetség szerint a lakóingatlan műszaki adottságaiból kiindulva, a támogatást kérelmező pénzügyi lehetőségeit is számításba vevő szakértői közreműködés kell az alapos előkészítéshez. Ezen felül javasolják, hogy a kivitelezőt is minél előbb vonják be az energiamegtakarítást célzó előkészítésbe. Az ÉVOSZ a támogatási program végrehajtásához közreműködőnek – az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ofp.emi.hu oldalán – regisztrált vállalkozásokat ajánlja, ugyanis ezen vállalkozások például a felújításhoz szükséges anyagok beszerzéséhez és a kivitelezéshez a felhasználható támogatási összeg 75 százalékos nagyságrendjében előleget tudnak lekérni az egyébként utófinanszírozású támogatási programban.

Közölték, hogy a támogatási összeg önerős kiegészítésével olyan mértékű felújítás is elvégezhető, amelynek eredményeként akár 50 százalékos nagyságrendű energiamegtakarítás is elérhető. Ennek megvalósításához azt szorgalmazza az ÉVOSZ, hogy minél több építési terméket regisztráljanak a gyártók és forgalmazók a támogatási program információs rendszerében, megszerezve ezzel az egyszerűsített környezeti minősítést is a termékhez.

Hozzátették, a támogatási program gyors elindulása lehetőséget teremt arra, hogy már az idei őszi fűtési szezonra elkészüljenek a jelentős energiamegtakarítást eredményező lakásfelújítások.

Az ÉVOSZ becslése szerint Magyarországon mintegy 2,2 millió olyan lakóingatlan van, ami a programba bevonható. Ezért is fontos, hogy az Otthonfelújítási programot a tapasztalatok felhasználásával, újabbak is kövessék. Szükségesnek tartják például, hogy a jövőben a társasházi lakások is felújítási program részesei lehessenek – olvasható a szakszövetség közleményében.