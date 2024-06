Ökumenikus Segélyszervezet: sikeresen zárult az idei Digitális Témahét

Sikeresen zárult az idén kilencedik alkalommal megtartott Digitális Témahét, melynek ünnepélyes záróeseményén a pályázók értékes díjakat vehettek át – közölte az Ökumenikus Segélyszervezet hétfőn az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a rendezvényhez ebben az évben több mint 800 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, a díjakat a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárságának támogatásával az Ökumenikus Segélyszervezet, az Oktatásért Alapítvány, valamint további 14 szakmai támogató partner biztosította több millió forint értékben.

Az eseményen köszöntőt mondott és a díjakat átadta Balatoni Katalin, a belügyi tárca köznevelési helyettes államtitkára és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

A közlemény szerint a helyettes államtitkár a díjátadón hangsúlyozta: ebben a digitális világban a köznevelési szakterületnek is megvan a felelőssége, hogy támogassa a digitális korszakváltást. Fontosnak nevezte, hogy az iskolák és a tanulók eszközellátottsága megfelelő legyen, hogy magas fokú digitális kompetenciákkal rendelkező pedagógusok dolgozzanak, valamint jó tananyagok legyenek elérhetőek valamennyi köznevelési intézményben. Ebből a célból több mint 200 új digitális, interaktív okostankönyv készült el, több tízezer pedagógus vett részt továbbképzéseken, és több ezer feladatellátási helyen valósult meg sávszélesség-bővítés vagy wifi-hálózat kiépítése, valamint több mint 453 ezer eszközt adtak át – mondta Balatoni Katalin.

Kapcsolódó tartalom Újabb lépés az esélyteremtésben

A közlemény idézte Gáncs Kristófot is, aki kiemelte, hogy a Digitális Témahét mindig követte a digitális világ változásait, ezért is irányult nagy figyelem idén a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazásaira, illetve ezek a témák a pályázatokban is megjelentek. Az Ökumenikus Segélyszervezet számára külön öröm, hogy a témahét projektjei közül több foglalkozott a digitális esélyteremtéssel, a mentális egészséggel, a digitális biztonsággal, az edukációs kiadványokkal, vagy akár az 1 százalékos kampányok szervezésével – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

A díjak átadását követően 10 kiválasztott pályázat mutatkozott be egy teachmeet-konferencia formájában.

A programon az intézményekben megvalósuló projektek száma meghaladta a 2200-at. A változatos eseményeken, programokon és a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projektek megvalósításában csaknem 5500 pedagógus, továbbá több mint 120 ezer tanuló vett részt – ismertették.

A kilencedik Digitális Témahét pályázati kiírása minden korábbi évnél több kategóriában kínált értékes nyereményeket. A fő kategóriákban a különdíjakkal együtt több mint 100 pályázat érkezett be, az indulók közül 12 intézmény és 36 pedagógus vehetett át díjakat 21 kategóriában. Idén több új kategória is megjelent, így most először adták át az Év Digitális Témahét Nagykövete elismerést, amelyet azon 6 kiváló pedagógus egyike kap meg, aki a legtöbb pedagógust támogatta a felkészülésben a témahétre – közölték.

Azt írták, hogy a 2016 óta évről évre megrendezett Digitális Témahét mára a digitális pedagógia legnagyobb hazai eseményévé nőtte ki magát. Célja nemcsak a pedagógiai projektek elterjesztése iskolai környezetben, hanem olyan alkotó és kreatív digitális eszközhasználatra épülő tanulási folyamatok ösztönzése, amelyek révén a gyermekek a világot értő, gazdasági-társadalmi folyamataira tudatosan reflektáló, azt aktívan formáló szereplőkké válhatnak.

Idén a kiemelt témák közé tartozott a digitális állampolgárság, a digitális biztonság és digitális esélyteremtés – sorolták.

A pedagógusok szabadon választhattak egyéb, a tantervhez illeszkedő projekttémákat is, a szervezők pedig idén is online megtekinthető webináriumok és workshopok keretében nyújtottak számukra szakmai támogatást. Ezen programokhoz a Digitális Témahét előtt és alatt mintegy 2500 érdeklődő pedagógus csatlakozott.

A webináriumok felvételei elérhetőek a Digitális Témahét YouTube-csatornáján, a korábban rögzített nagyjából 300 online előadással együtt – áll az Ökumenikus Segélyszervezet közleményében.

A kiemelt kép illusztráció.