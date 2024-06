Június harmadik vasárnapján az apákat ünnepeljük

Az apákat ünnepeljük június harmadik vasárnapján, apák napján. Ilyenkor ismerjük el az apai szerepet, amelynek fontosságát a kormány is támogatja. Számos családtámogatást és kedvezményt biztosít a magyar édespáknak, akik egyre aktívabb szerepet töltenek be a gyereknevelésben és a kisgyermekek ellátásában is.

A magaságyásokban termesztett házi zöldségeit öntözi… majd kenyeret süt, ebédre pedig kenyérlángost is készít. Így segít a háztartásban Stiller Tamás. Azt mondta: számára rendkívül fontos a család, így nem okoz gondot a ház körüli munka. Ugyanolyan szeretettel főz otthon, mint a munkájában. Kapcsolódó tartalom Hornung Ágnes: Családbarát intézkedések erősítik az apa-gyermek kapcsolatot Június harmadik vasárnapja apák napja, amikor mindazokat a férfiakat ünnepeljük, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak családjukért, és példát mutatnak gyermekeiknek. A vállalkozásnak, ügyfélnek gyártunk különböző recepteket igény szerint, úgyhogy alapvetően a konyhában legtöbbször én vagyok, de feleségem is be-be lopózik és ő is nagyon finom ételeket szokott készíteni” – mondta Stiller Tamás, kreatív séf. Több apuka is a gyermekekkel közösen ünnepelt hétvégén, itthon ugyanis június harmadik vasárnapja apák napja, amikor az apák szerepének fontosságát ismerjük el. „Számomra a gyerekek a világ legnagyobb ajándékai, nemcsak felelőséggel járnak, hanem értékkel, tőlük lesz teljes az ember élete” – hangsúlyozta Hangya Lajos. De a közös programokból a nagypapák sem maradhattak ki, hiszen az ünnepnap nekik is szól. Kapcsolódó tartalom Nagy-Vargha Zsófia: Fontos, hogy az anyák mellett az apák is kapjanak támogatást Fontosnak nevezte a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, hogy a tárca intézkedései az anyák mellett az apákat és a nagyszülőket is elérjék. „Az apaság az sokkal több felelőséggel jár, a nagypapaság viszont több örömmel” – vélekedett Csonka József. Számos kutatás bizonyítja, hogy egy apa aktív jelenléte pozitívan hat a gyermekek testi-lelki fejlődésére és a családok harmonikus működésére is. A Férfiak Klubja programjaival férfiként, férjként és apaként is példát állít a gyermeknek. „Újjáépítjük a férfiaknak a megerősödési útját, ami végső soron a férfi-nő szövetségének alappillére és a jövő nemzedékéhez való, tehát a gyerekeinkhez való kapcsolódásnak is az alapja, hogy férfiként, apaként mit adunk a gyermekeinknek” – mutatott rá Bedő Imre a Férfiak Klubjának alapítója. A kormány számos intézkedéssel támogatja az apák szerepét a családokban. Igényelhetik például a családi pótlékot, a GYED-et, a GYES-t, valamint a GYET-et. Az édesapák jogosultak lehetnek még a gyermekek után járó családi adó- és járulékkedvezmény igénybevételére.

Az apák éves szabadsága egy gyermek születése után két nappal, két gyermek után négy nappal növekszik. Kettőnél több gyermek esetén pedig plusz hét napra jogosultak minden évben, és minimum egy éves munkaviszonynál, a gyermek hároméves koráig a 44 napos szülői szabadságra is igényt tarthatnak. „Legyen lehetőség arra, hogy az édesapa részesüljön azokban a családtámogatásokban, amelyeket korábban csak az édesanya vehetett igénybe. Több, mint 10 százaléka most már a GYED-en lévő szülőknek édesapa. Ez mutatja azt a fajta rugalmasságot is, amit most már a világszínvonalú több mint 30 családtámogatási elemmel rendelkező komplex és rugalmas családpolitikánk mutat” – magyarázta Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár. Kapcsolódó tartalom Gyermekeiket egyedül nevelő édesapáknak indít programokat az Egyszülős Központ Magyarországon ma hozzávetőleg 40 000 édesapa egyedül neveli gyerekeit. Az államtitkár hozzátette: az apák egyre aktívabb szerepet töltenek be a gyereknevelésben és a kisgyermekek ellátásában is. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)