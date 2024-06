Holokauszt 80 – A magyarországi áldozatokra emlékezik a közmédia

1944-ben kezdődött a magyarországi zsidóság szisztematikus összegyűjtése, elszállítása és meggyilkolása. Az áldozatoknak állít emléket a Duna június 16-án a magyarországi holokauszt 80. évfordulóján. A csatorna műsoraiban megismerhetik elhurcolt honfitársaink történetét, akik soha nem térhettek haza és azokét is, akik visszatértek, illetve emberek tudtak maradni az embertelenségben.

A Ferences életmentők című, 8:30-tól látható dokumentumfilm a vészkorszak idején a magyarországi ferences plébániák és rendházak intézményes menekítési tevékenységét mutatja be fennmaradt naplójegyzetek és túlélők beszámolói mentén. 9:30-kor kezdődik a Holokauszt 80 című két és fél órás élő műsorfolyam a Dunán, amely összefoglalja a nyolcvan évvel ezelőtti eseményeket. A műsorokban beszélgetéseket láthatnak túlélőkkel, utánajárnak, milyen máig ható traumákkal kell élniük a leszármazottaknak, továbbá bemutatják, hogyan dolgozza fel a borzalmakat az utókor a művészet segítségével, és megemlékeznek a holokauszt életmentőiről is.

A Duna vallási műsorai is részét képezik a Holokauszt 80 műsorfolyamnak. A Lét-Ige című protestáns magazinban református életmentőket ismerhetnek meg, köztük az Auschwitzban mártírhalált halt, a Budapesti Skót Misszió internátusának igazgatóját, Jane Haininget. A műsor bemutatja Zsindelyné Tüdős Klárát, aki az Istenhegyi villáját alakította át menhellyé, ennek köszönhetően az ott elrejtőzők mind megmenekültek, valamint Victor János és Karsay Dezső lelkipásztorokat, akik a Szabadság téri Református Templomban kereszteltek át zsidókat, kockáztatva ezzel saját és családjaik életét. A Lét-Ige az evangélikus Andrási Andor portréjával is várja a nézőket. A Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány létrehozója visszaemlékszik gyerekkorára, zsidó származású édesapjára, akit a második világháború ideje alatt veszített el, és szerelmeire, akik közül ketten is érintettek voltak a holokauszt borzalmaiban. A Lét-Ige metodista vonatkozásban felidézi Carl Lutz svájci diplomata emlékét, aki zsidók tízezreit mentette meg a deportálástól.

A Katolikus krónikában az évforduló kapcsán megismerhetik Erdő Péter bíboros, prímás gondolatait, továbbá a vallási műsor az embermentő Márton István kelmefestő emlékét is felidézi. Az erdélyi származású, katolikus vegytisztító kisiparos műhelye is bezárult 1944-ben, ám pincéjében üldözötteket bújtatott és mentett meg. Egyikük később a felesége lett. Lányukkal, Márton Ágnessel és – a szintén életmentő – Hévey Gyula terézvárosi plébános utódjával, Horváth Zoltán esperes plébánossal az egykori gettó területén járva, Mártonék lakásától a műhelyig vezető utcákon sétálva elevenítik fel Márton István embermentő tetteit.

13:20-tól tűzi műsorára a Duna az Holokauszt 80 című dokumentumfilmet. Az Élet menete magyar delegáció több mint ötszáz tagja Budapestről vonattal indult el Auschwitzba, a nemzetközi megemlékezésre. Az alkotás bemutatja az indulás és a látogatás előtti készülődés feszült pillanatait, a túlélők és az utódok találkozását, valamint a két és fél kilométeres egykori halálmenetet Aushwitz és Birkenau között, amely mostanra az „élet menete” lett. A megemlékezést az Erfurt – a zsidó megmaradás szimbóluma című dokumentumfilmmel zárja a csatorna. A 14:15-kor kezdődő alkotás a németországi Erfurt városának UNESCO Világörökségi Listáján is szereplő vallási emlékeit mutatja be.

