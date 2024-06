Fidesz EP-képviselőcsoport: A kormány elérte, hogy a kárpátaljai magyarság védelmére európai szintű garancia legyen

A kárpátaljai magyarság jogvédelme hivatalosan is Ukrajna csatlakozási folyamatának részévé vált, Magyarország kormánya elérte, hogy a kárpátaljai magyarság védelmére európai szintű garancia legyen – közölte a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja szombaton.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek este közösségi oldalán közölte: az Ukrajnával folytatandó EU-csatlakozási tárgyalások keretdokumentumába minden magyar feltétel belekerült. „Mi mindvégig azt az álláspontot képviseltük, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása az előfeltétele kell, hogy legyen bármifajta továbblépésnek” – fogalmazott a tárcavezető.

A brüsszeli közlemény Bocskor Andreát, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét idézte, aki jelentős magyar diplomáciai sikernek nevezte a dokumentum elfogadását, ami – szavai szerint – a kárpátaljai magyarság számára komoly eredmény az utóbbi években elvesztett jogaik visszaszerzését illetően.

Kijelentette: Ukrajnának, a magyarság képviselőinek bevonásával kisebbségi akciótervet kell készítenie és a külgazdasági és külügyminisztérium által felterjesztett 11 pontban felsorolt problémákat meg kell oldania, amit az Európai Bizottság is ellenőrizni fog. Közölte továbbá: fontos előrelépés az is, hogy szintén európai uniós garanciákat kap az 1991-ben elfogadott ukrán-magyar alapszerződés végrehajtása is. Ez diplomáciai siker a magyar fél részéről, a kárpátaljai magyarság számára pedig óriási eredmény az utóbbi években elvesztett jogaik visszaszerzését illetően – értékelte a döntést Bocskor Andrea.

Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP EP-képviselőjelöltje úgy fogalmazott: „örömmel és bizakodással tölt el, hogy a kárpátaljai magyarság jogvédelme hivatalosan is része Ukrajna csatlakozási folyamatának, s így ez immár nem kétoldalú, hanem európai kérdés”.

Fontos támogató tényező, hogy a Fidesz-KDNP által elért választási eredménynek köszönhetően a kárpátaljai magyarság továbbra is rendelkezik képviselettel az Európai Parlamentben, ahol „a leghatározottabban fogunk fellépni az ukrán vállalások betartása érdekében – közölte.