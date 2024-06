Tüntetés lesz a Brüsszelben hozott döntés ellen pénteken

Tüntetést szervez péntekre Bayer Zsolt publicista az Európai Unió Bírósága által hozott döntés miatt.

„Az Európai Bizottság immár másodszor nyújtott be keresetet hazánk ellen az Európai Bírósághoz. Az ok: Magyarország nem engedi be a migránsokat, Magyarország nem hajlandó olyan állapotokat teremteni a határain belül, amilyen állapotok uralkodnak ma a nyugati nagyvárosokban, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terrorfenyegetettség árnyékában élni” – hangsúlyozta közösségi oldalán Bayer Zsolt publicista, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bíróság csütörtökön napi 1 millió euró, vagyis közel napi 400 millió forint büntetésre ítélte hazánkat. Ez tűrhetetlen!

Bayer Zsolt szerint

ez nem ítélet, hanem az Európai Bizottság politikai furkósbotja.

„Ezt az ítéletet nem vagyunk hajlandóak elfogadni! Kérek mindenkit, aki nem fogadja el ezt A tanú című filmből ismerős ítélkezést, június 14-én, pénteken 18 órára jöjjön el az EU budapesti képviseletéhez, és fejezzük ott ki együtt tiltakozásunkat és felháborodásunkat…„Cím: Bp. II. kerület, Lövőház utca 35. (a Millenáris parknál). Várunk minden hazafit!” – írta a felhívásban a publicista.

Mint arról a hirado.hu beszámolt: az Európai Bíróság csütörtöki döntése értelmében Magyarországot egyszeri 200 millió + napi 1 millió euróra büntetik, amiért nem engedi be az illegális migránsokat.

A döntés felháborító és elfogadhatatlan. Nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának! Megvédjük a határokat és megvédjük a magyar embereket! – írta közösségi oldalán csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök.