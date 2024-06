Liget Budapest: Ingyenes KRESZ-sulit indítanak a Városligetben

Ingyenes KRESZ-sulit indítanak a városligeti KRESZ-parkban; a Liget Budapest Projekt és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködésével létrejött nyári programsorozatra 1400 gyereket várnak az ország minden tájáról.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója a programsorozat sajtótájékoztatóján felidézte: néhány hete adták át a 30 ezer négyzetméteres megújított parkrészletet, ahol 6 ezer négyzetméteren KRESZ-park épült.

Elmondta:

a KRESZ-park, a kutyás élménypark és a Mőcsényi Mihály botanikus kert átadásával „kibomlik az az új minőség”, amit a Liget Budapest Projekt keretében, a Városliget átfogó megújításaként megálmodtak, egyre jobban érezhető, hogy mi is az a társadalmi felelősség, amellyel a kérdést megközelítették.

Ez érzékelhető a csütörtökön induló KRESZ-suli programban is, amelynek célja, hogy egyre több gyerek és fiatal tanulja meg a biztonságos közlekedés alapjait – mondta.

Kiemelte: ehhez olyan partnereket nyertek meg, mint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, illetve olyan partnereket, akik elsősorban kerékpáros alapokon, de képesek megtanítani, óvodás kortól középiskolás korig, hogyan kell egy városi környezetben biztonságosan közlekedni.

Szólt arról, hogy

szeptember elsejétől a KRESZ és az egészségügyi oktatás a középiskolai oktatás részévé válik, a városligeti KRESZ-suliban azonban már óvodás kortól adnak ilyen ismereteket.

Augusztus 27-ig hetente két alkalommal lehet részt venni a játékos oktatáson, amely a Liget+Kölyök tagsággal ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött – mondta, hozzáfűzve: pecsétgyűjtő füzetet is kapnak a gyerekek, akik a harmadik alkalmat követően Liget-jogosítványt is szerezhetnek.

Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke kiemelte: a balesetmentes közlekedés a szívügye, ezért is örülnek az együttműködésnek. Elmondta: bízik benne, hogy hozzájárulnak a közlekedési tudatosság kialakulásához, és a gyerekek már a KRESZ-parkban megtanulják azokat az ismereteket, amelyek egy magasabb szintű közlekedési kultúrához szükségesek, és ezáltal csökkenthető a balesetek száma.

Kiemelte:

a Liget-jogosítványt megszerző gyerekek kedvezményesen nézhetik meg a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Mivel megyünk? Energiamix a közlekedésben című, a közlekedést és a klímaváltozás hatásait együttesen bemutató kiállítását.

A sajtóanyag szerint a KRESZ-parkban a múzeummal és a Bikeride Sportegyesülettel együttműködve a szakemberek rendszeresen, ingyenes foglalkozásokon fogják segíteni a gyerekeket közlekedési szokásaik biztonságossá tételében.

A szakemberek a közlekedés alapismereteitől a biztonságos kerékpározás alapjaiig sok mindent megtanítanak a gyerekeknek, akik nem csak elméleti ismereteket kapnak, hanem a leggyakoribb közlekedési szituációkat be is gyakorolják. Azt is megtanulhatják, hogyan tudják kerékpárjukat rendszeres karbantartással biztonságos állapotban használni.

A KRESZ-parkban múzeumpedagógusok vezetésével 3 tematikus workshop várja a gyerekeket kéthetenként kedden. Augusztus közepéig szombatonként a KRESZ-parkban a 60 perces KRESZ-suli foglalkozások keretében a Bikeride Sportegyesület edzői, sportolói várják a gyerekeket.

A programokról további információ a Liget Budapest honlapján érhető el.

Kiemelt kép: A megújult KRESZ-park a Városligetben az avatás napján, 2024. május 10-én. A Liget Budapest Projekt részeként az ország legnagyobb és legkomplexebb közlekedési tematikájú családi játszóparkja jött létre. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)