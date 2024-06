Formabontó új épület szimbolizálja a Richter nemzetközi sikereit

Ikonikus külsejével, alkalmazott technológiáival és fenntarthatósági megoldásaival is a Richter Gedeon Nyrt. nemzetközi rangját hűen tükröző új központi irodaházból irányítják mostantól a cég hazai és mintegy 50 országra kiterjedő tevékenységét. A Richter Központot Lantos Csaba energiaügyi miniszter, D. Kovács Róbert Antal kőbányai polgármester, Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatóságának elnöke, Orbán Gábor, a cég vezérigazgatója, Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus és Zoboki Gábor, az épület tervezője adta át ünnepélyes keretek között.

A most megvalósult beruházás új távlatokat nyit a vállalat világszerte dolgozó közel 12.000 kollégája szakmai munkájának irányításában. A Zoboki Építész Iroda által tervezett 17.400 négyzetméter alapterületű, hat emeletes épület egyidejűleg a cég több mint 400 munkatársának biztosít inspiráló és maximális komfortot biztosító munkakörnyezetet. Az építészeti koncepcióban kiemelt szerepet kapott a funkcionalitás, azaz az hatékony munkavégzést támogató humánus és ergonomikus belső terek kialakítása, az innováció, amely a formavilágban és a modern építészeti technológiákban egyaránt visszaköszön, és a mértéktartás, amely az elegáns, letisztult, egyben időtálló megjelenésben ölt testet.

A közösségi és munkaterek tervezése során nagy hangsúlyt kapott a külső és belső zajforrások tompítása, a belső terek természetes anyaghasználata és színvilága, amely egyaránt támogatja az elmélyült, fókuszálással járó, valamint a közösségi, együttműködést igénylő munkafolyamatokat, ezzel is inspirálva azt az innovatív és világszínvonalú alkotó tevékenységet, amely a Richternél zajlik.

A Richter Központ kialakításakor kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra és környezettudatosságra. A föld hőjét hasznosító talajszondák biztosítják a téli fűtést és a nyári hűtést, minimálisra csökkentve az épület energiaigényét. Az épületben és környezetében kialakított zöld felültek javítják az épület mikroklímáját és elősegítik a helyi biodiverzitás növelését, a zöld tetőkert pedig – az esővíz összegyűjtésével és hasznosításával pedig – hozzájárul a fenntartható vízgazdálkodáshoz. Az ún. „LEED Gold” minősítés előírásainak megfelelő épület alkalmazott technológiáival, csökkentett ökológiai lábnyomával a jövőbeli építészeti projektek számára is példaként szolgál.

„Egy álom vált ma valóra, hiszen az új Richter Központ tele van pozitív energiával és felemel bennünket. Számomra ez az a hely, ahol a hazai tudás és a gazdasági erő találkozik. Ahol a minőség és a bátorság, a kreativitás és a józanság találkozik. Dísze a Richternek, Kőbányának, Budapestnek, Magyarországnak. És nem utolsó sorban méltó szimbóluma lesz egy olyan magyarországi központú globális vállalatnak, amely mintegy 100 országban jelen van termékeivel és emberek millióinak egészségét és életminőségét szolgálja.” – mondta el Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke köszöntőjében elmondta: „Az, hogy Magyarország tavaly két Nobel díjast adott a világnak, egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Kárpát medencében a tehetség jelen van, a kiválóság jól látható. Ez a kiválóság ma itt is megjelenik velünk: nem egyszerűen csak egy új irodaházat adunk át, hanem olyan építészeti alkotást, amely azt az innovációt és azt a világszínvonalat képviseli, amely a vállaltunk működését, vagy a Richter készítményeit is jellemzi. Egy olyan épületet, amely a Richter egy új jelképe lehet, amely munkatársainak, partnereinknek itthon és messze a világban szimbolizálni tudja azt a rendkívüli sikert, amit a Richter a magyar gazdaságban, vagy a régió gyógyszeriparában képvisel.”

Nekem ez a vállalat a folytonosságot és a fejlődést egyszerre jelenti, és büszkék lehetünk erre a cégre és amit a nemzetgazdaságnak jelent a tevékenysége. Innováció és erő, talán ez a két szó jellemzi legjobban ennek a cégnek a történetét, hiszen olyan ligában értek el komoly, nemzetközi szinten is megkerülhetetlen sikereket, ahol igazán komoly szereplők vannak. Bizonyos iparágakban a versenyképességünk alapfeltétele, hogy legyenek olyan bátor, innovatív cégek, akik biztosítják, hogy európai szinten az élvonalba legyünk. A Richter erre képes, ezt teszi a kutatás fejlesztés, az innováció egyik hazai zászlóshajójakén. Én miniszterként is biztosíthatom a cég vezetőit, hogy ezen az úton a támogatásomra számíthatnak – jelentette ki Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, aki a Richter történetéről is, alapítójáról és vezetőiről is beszélt előadásában.

Az eseményen beszédet tartott D. Kovács Róbert Antal, Budapest X. kerületének polgármestere is, aki kiemelte: „Amikor beléptem és körülnéztem ebben az irodaépületben, láttam benne a 21. századot, de a folytonosságot is. Nem tornyosul fölém, nem nyom agyon, a földön maradva teremt értéket, ahogy Richter Gedeon is tette. Mégis ösztönöz és innovációra sarkall. Büszke vagyok rá, hogy a Richter, a Richteresek otthon érzik magukat Kőbányán, és akár egy nagy család tagjai, az Önkormányzattal közösen álmodják, tervezik és építik tovább a várost, ahol kimondhatjuk, hogy jó itt élni és jó itt dolgozni.”

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus elmondta: „Nagy megtiszteltetés számomra itt lenni ma, és szeretnék gratulálni mindenkinek, akik e csodálatos épület megalkotásához hozzájárultak. A magyar innováció egyik vezető cége most miden szempontból méltó központba költözhet. Ennek az épületnek az átadása a jövőbe vetett hitet is jelenti arra vonatkozóan, hogy a Richter a következő évtizedekben is több millió ember életét javítva magas minőségű és elérhető árú termékeket biztosítson. Fontos mérföldkő ez a mai nap, sok sikert kívánok a cégnek a jövőben is.”

Zoboki Gábor, Kossuth- és Ybl-díjas magyar építészmérnök, az épület tervezője a következőket mondta: „A Richterrel már 2004-ben elkezdtünk együtt dolgozni, ahol az alapkoncepció az volt, hogyan tehetjük a környezetet itt élhetőbbé, zöldebbé, környezetbarátabbá. Az, hogy a kutatási központ mellé most felépíthettük a vállalatirányítás központját is, hihetetlen siker számunkra is. Minden alkotónak van ars poetikája: nekünk alapvetően az a fő gondolatunk, hogy megértsük azokat, akik majd használják az adott épületet, és ehhez igazítsuk azt, amit tervezünk. Ez a ház dinamikus, és kifejezi azt a flow-t, amit a Richter is: gyönyörű harmóniát, komplexitást, innovációt és humanitást egyszerre. Ilyen komplex közösségi teret talán a II. világháború óta nem is építettek Magyarországon, mindez pedig közös sikerünk, együtt alakítottuk ezt ki az elmúlt években a Richter vezetőivel, legyünk rá büszkék.”