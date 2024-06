Cser-Palkovics András: Sajnálom, ha a KDNP tagjait megbántottam

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere sajnálatát fejezte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, a KDNP elnökének írott levelében a helyi KDNP-t érintő kijelentése kapcsán.

„Tegnap, egy konferencia résztvevőjeként kaptam egy rövid kérdést a KDNP székesfehérvári szerepvállalására vonatkozóan, melyre sajnos egy túl sommás választ adtam, mely a sajtó kontextust nélkülöző és bántóan keretező tálalásában az ön és a KDNP számára rosszuleshetett” – jelentette ki Székesfehérvár vasárnap újraválasztott polgármestere a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek címzett nyílt levelében.

„Ez úton is megkövetem tehát miniszterelnök-helyettes urat és a KDNP azon tagjait, akik a kereszténydemokrácia és a kereszténység értékeit méltón és aktívan igyekeznek képviselni” – fogalmazott a székesfehérvári polgármester. „Pártjaink országos szövetségére való tekintettel is, valamint Székesfehérvár, mint a magyar kereszténység egyik bölcsőjének polgármesterként is sajnálom, ha esetleg Önt vagy a KDNP tagjait megbántottam, ez nem állt szándékomban” – tette hozzá.

Ugyanakkor jelezte: azon álláspontja mellett kiáll, hogy a KDNP egykor sokkal aktívabb szerepet vállalt a fehérvári közéletben és a közösségi életben, amelyet meggyőződése szerint újra fel kellene vállalnia a helyi, regionális tagságnak és támogatóknak.

Egyúttal kifejezte készségét, hogy ha a „KDNP megújítaná szerepvállalásának karakterét és mélységét Székesfehérvár közösségi életében, mindig partnerként számíthatnak rám!”

A levél elérhető a KDNP oldalán, az alábbi linken: https://kdnp.hu/hirek/cser-palkovics-andras-levele-semjen-zsoltnak.