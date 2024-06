Jövő héten kezdődik a dinnyeszezon az áruházakban

Hamarosan kezdődik a dinnyeszezon, jövő hét végétől kezdődően egyre nagyobb mennyiségben kerülhet az áruházakba az idei termés – jelentette be az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Nobilis Márton a bejelentés alkalmából hangsúlyozta, hogy az élelmiszeripar fejlesztésére biztosított, összesen 750 milliárd forintos pályázati keret javítani fogja a termelés hatékonyságát a következő években. Az agrártárca minden kezdeményezés iránt nyitott, amivel a gazdákat segítheti, a fejlődéshez a nagyvállalatok és a kereskedelmi láncok is hozzájárulhatnak – tette hozzá.

A Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke szerint az idei dinnye kiválónak ígérkezik, a magyar termelők első szállítmányai június 21-én futhatnak be a raktárakba, júliustól pedig már külföldre is juthat belőlük. Grósz Jenő hozzátette, hogy a magyar dinnye legfontosabb exportpiaca Csehország, Lengyelország, Litvánia, Románia és Szlovákia. A tapasztalatok alapján a magyar vevők a hagyományos fajtákat keresik, de egyre népszerűbbek az újabbak is, a mini, a mag nélküli és a sárgabélű dinnye. A szezon kezdete mindig fontos pillanat a magyar beszállítóknak, de a Lidl sok más, kiváló minőségű magyar termékeket is árusít, több mint 500 beszállítóval dolgozik együtt és csaknem 4500, Magyarországon előállított terméket forgalmaz belföldön, illetve 28 európai államban – közölte.