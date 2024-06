Még marad a felhős, esős idő, de már nem kell sokat várni a napsütésre

Kelet, északkelet felé vonul a kiterjedt csapadékzóna, várhatóan késő este hagyja el a Tiszántúlt, de mögötte is érkeznek kisebb-nagyobb csapadékgócok – jelenti a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Időjárási helyzet Európában:

Jelentős változás nem történt a kontinens időjárásában. Hullámzó frontrendszer húzódik Skandináviától a Földközi-tengerig, amely többfelé okoz felhős, csapadékos időt. Helyenként jelentős, 50 mm-t meghaladó csapadék hullott az elmúlt 24 órában. Anticiklonális hatások Európa délkeleti, valamint nyugati országaiban dominálnak, ott jellemzően napos, száraz az idő. Európa hőmérséklet tekintetében megosztott: az Ibériai-félsziget kivételével a kontinens nyugati felén hűvösebb az idő, arrafelé jellemzően 15-21 fok között alakul a maximum, ezzel szemben a keleti, délkeleti részeken meleg, nyári az idő, sőt többfelé kánikula van.

A Kárpát-medence időjárását is még mindig a fent említett hullámzó frontrendszer határozza meg, még csütörtökön is előfordulnak záporok, zivatarok.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig:

Inkább csak átmeneti szakadozások, vékonyodások lehetnek a felhőzetben, a kiterjedt csapadékzóna kelet, északkelet felé vonul, várhatóan késő este hagyja el a Tiszántúlt. Azonban mögötte is érkeznek, illetve képződnek kisebb-nagyobb csapadékgócok, amelyek északkelet felé mozognak. Csütörtökön a felhős tájakon is fokozatosan gomolyosodik a felhőtakaró, az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. A záporok, zivatarok egyre inkább az ország keleti, délkeleti felére korlátozódnak, amelyek késő estére nagyrészt lecsengenek. Főként északkeleten, illetve napközben a Dunántúlon is élénk, szerdán néhol erős lökések kísérik az északias szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 20 és 26 fok között várható, de a legtovább felhős nyugati tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő.

A kiemelt kép illusztráció.