Volt, aki az ágy alá bújt félelmében: falvakat tarolt le a vihar Vasban és Nógrádban

Hatalmas pusztítást okozott a vasárnap esti vihar a Vas vármegyei Nardán. A mintegy ötszáz lelkes faluban több tucat ház megrongálódott, és de van köztük, ami romba dőlt. Aki csak tehette, még kedden is a törmeléket takarította, a tornádó után ugyanis mindenhol cserepek, téglák és hullámpalák hevertek. A vihar fákat is kidöntött és autókat is megrongált. Egyelőre felbecsülni sem tudják a károkat.

Hatalmas kupacokban hever a tégla és az agyonázott törmelék a Vas vármegyei Nardán. Sok épület összedőlt, és van ház, amin alig maradt cserép- ezt a pusztítást hagyta maga után a nyugatról érkezett tornádó. Egy helyi lakos, Fichtacher Gábor az M1 stábjának azt mondta: a családja az ágy alatt vészelte át a vasárnap esti vihart. A férfi szerint egy tornádó volt, úgy, ahogy a filmekben látni, körülbelül százméteres sávban vitt mindent, legalább három pajta összedőlt, köztük ez is. Mintegy harminc házban keletkeztek rendkívül súlyos károk, személyi sérülés viszont szerencsére nem történt. Zivatarfelhő Nagykanizsa felett 2022. május 25-én este. (Fotó: MTI/Varga György) A hatalmas pusztítást mindössze 8 perc alatt okozta a tornádó. A helyiek robbanásszerű hangot hallottak, amikor a nagyerejű forgószél tölcsére elérte Nardát. Azt mondták, a tornádó több kilométeres távolságból is hozott hozzájuk törmeléket. Kapcsolódó tartalom Nagy pusztítást végzett a tornádó Vas megyében A helyiek hihetetlen összefogással, együtt dolgoznak a károk elhárításán. Narda polgármestere azt mondta: a faluban nem ez volt az első katasztrófa. „2014-ben nyolcszor úsztunk, úgy, hogy nincs egy patakunk, 2016-ban egy jégverés elverte teljesen a kerteket, mezőket, 2017- ben volt egy tornádónk, ami hasonló volt, de kisebb.” Munkagépekkel gyűjtötték össze a gyümölcsöktől roskadozó kettétört és gyökerestől kicsavart fákat. Eközben megkezdték a megrongálódott tetőszerkezetek javítását, vagy legalább a fóliázást, hogy elkerüljék a további beázást. A tetőfedési munkálatokat négy ácscsoport csaknem harminc fővel segítette. Segítség más településről is érkezett. A károsultak a környező falvakból kaptak élelmet és vizet. A Katolikus Karitász önkéntesei árvíz utáni takarításhoz szükséges fertőtlenítőszereket vittek. Kapcsolódó tartalom Áder János az árvíz elleni védekezésről: Víztározók és csatornák kellenek A volt államfő hangsúlyozta: a folyamatok visszafordítására már nincs lehetőség, de a hatások jelentősen csökkenthetők. Az M1 Híradóban bemutatott felvételeken látszik, hogy vakolat lóg a plafonról, a padlót pedig törmelék borítja. Ez már a Nógrád vármegyei Bátonyterenye, ahol a vihar miatt a Sport Clubra dőlt egy több tízméteres fenyőfa. Áttörte a tetőt, így az épület teljesen beázott. Több épületet is megrongált a vihar, amely cserepeket tépett le a lakóháznak a tetejéről, egy másikról pedig a tetőszerkezet felét. Az ingatlan lakhatatlanná vált. Kedden még egész nap zajlott a vasárnapi és hétfői viharkárok felszámolása országszerte. Sok riasztás Nógrád vármegyéből érkezett „A károk felszámolásában negyvenhét hivatásos tűzoltó vett részt technikai eszközzel, valamint hat önkéntes tűzoltó egyesület és egy mentőcsoport is közreműködött. A legtöbb kárt a Bátonyterenyei járásban okozta a vihar” – nyilatkozta Kapás Marton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Egy miskolci sportcentrum tetőszerkezete megsérült, most fólia fedi, avihar ugyanis részben leszakította a szerkezetet. A kár több millió forint, a helyreállítás csak augusztusra várható. A Miskolci VSC elnöke, Illyés Miklós ezt mondta: „Átmeneti megoldásként egy olyan fóliát raktak fel, ami óvja az épületet bizonyos értelemben a további esőzésektől, de továbbra is azért beázik.” Hétfőn mintegy 930 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez. A károk elhárításában több mint ezren vettek részt országszerte. A kiemelt kép illusztráció.