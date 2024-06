Rétvári: A gyermekek tanulási teljesítményének javítása érdekében az iskolai mobilhasználat szabályozására kaphatnak felhatalmazást az iskolák

Az Országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat megteremti a jogszabályi alapját az iskolai mobiltelefon használat szabályozásának – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden az MTI-vel.

Elmondta, egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van a korlátlan iskolai mobiltelefon használat. Kevésbé tudnak figyelni a tananyagra, ha közben a mobil náluk van, vagy akárcsak a táskájukban hever.

Hozzátette, a benyújtott javaslat előtt a Belügyminisztérium digitális konzultációt is tartott. Ebben a tanárok és igazgatók többsége szükségesnek tartotta az iskolai mobilhasználat szabályozását, mert a mobil eltereli a diákok figyelmét.

Kifejtette: elmondható, hogy sokszor nehezíti meg a tanárok oktató munkáját, ha a diákok figyelmét a mobiltelefonokon futó alkalmazások elvonják. Nehezebb a tanárnak úgy oktatni, úgy fenntartani a diákok figyelmét 45 percig a tanórán, ha közben vagy akárcsak az óraközi szünetekben a diákok az ingergazdag mobiljaikon függenek.

Fontos ugyanakkor, hogy természetesen megmarad a diák lehetősége a mobil használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják, illetve ha a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor a tanár engedélyével bevihetik tanórára is a mobilt – mondta.

Az államtitkár közölte, a magyar tudományos kutatások mellett az UNESCO és az ENSZ kutatásai is igazolják, hogy a túlzott mobiltelefon használat csökkenti az oktatási teljesítményt. Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia és Anglia már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolából.

Az iskolai mobiltelefon használat visszaszorítása az iskolai internetes zaklatások, cyber-bullying esetek számát is csökkenti – mondta, hozzátéve: az okoseszközök – mobilok, laptopok, tabletek – használatának az iskolában a diákok tanulását kell szolgálniuk, és nem a figyelmük elterelését a tanulásról.