Orbán Viktor: A béke- és háborúpárti küzdelemben 1–0-ra mi vezetünk Európában

„A béke melletti kiálláshoz szükséges megerősítést a kormányzat megkapta vasárnap” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Indexnek adott interjújában.

„Egy nagyarányú békepárti győzelem született. A leadott szavazatokból egyértelműen kiderült, hogy a magyar közvélemény, talán még a baloldaliak tekintélyes része is, támogatta a kormányt abban a törekvésében, hogy kijuttassa Magyarországot a háborús veszedelemből. A béke melletti kiálláshoz szükséges megerősítést a kormányzat megkapta vasárnap” – mondta Orbán Viktor az Indexnek. A miniszerelnök úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan választás volt, ahol egyszerre két ellenfelet is le kellett győzniük.

„A régi ellenzéket, meg az újat. Mi mind a kettőt legyőztük, méghozzá utcahosszal. Az ezüstérem is szépen csillog, de az arany még szebben” – tette hozzá.

A kormányfőt Magyar Péter kijelentésével kapcsolatban is kérdezték, miszerint a Tisza Párt lőtávolságra került a Fidesztől.

„Hogy ki és milyen lőtávon belül van, meg hogy kinél van a puska, azt hagyjuk meg a következő választási kampány időszakára. Volt most egy választás Magyarországon, amit megnyertünk. Ráadásul úgy nyertünk meg, hogy soha ennyien nem szavaztak még ránk európai parlamenti választáson. Egyfelől a 44–45 százalék kevesebb, mint amit legutóbb kaptunk, de mégiscsak több mint kétmillióan szavaztak ránk. 2019-ben, amikor 50 százalék felett nyertünk, akkor 1,8 millió voksot szereztünk. Én egy dolgot tudok, hogy most is és korábban is mindig azért nyertünk, mert sokat dolgoztunk érte. Erre a helyzetre az alázatos munka a válasz. Bennünket a teljesítmény tart meg mindig, ahhoz meg dolgozni kell” – jelentette ki Orbán Viktor.

Magyar Péterrel kapcsolatban azt mondta, hogy soha nem tekintették őt a Fideszből kiugrott embernek.

„Az csak az ő legendája, hogy a belső körökhöz tartozott, erről ugyanis a Fidesz belső köreinek nincs tudomása. Megkapta az igazságügyi miniszter férjének kijáró udvariasságot, de egész egyszerűen nem volt soha a radarunkon” – tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta, hogy ezzel a választással az volt a cél, hogy a háború felé robogó európai vonatot lelassítsák, aztán meg is állítsák.

„Ez sikerült is. Nemcsak Magyarországon, de Európában is megerősödtek ugyanis a békepárti erők. Egy kulcsországban például, Franciaországban, ahol talán a legelkötelezettebbek voltak amellett, hogy nyugati katonákat kellene küldeni az Ukrajnában zajló háborúba, fölborult a politikai rendszer. Ott most előrehozott parlamenti választásokat kell tartani, ahol jó esélye van annak, hogy a békepártiak megismételjék a vasárnapi győzelmüket. Én ezen dolgoztam az elmúlt hónapokban, erre tettem fel mindent, a béke ügyében jártam az országot is, erről beszéltem mindenkivel.

Szerintem ebben a béke- és háborúpárti küzdelemben 1–0-ra mi vezetünk Európában, a félidőt most lefújták, az Egyesült Államokban rendezik a másodikat, ott is jó esély van nyerni.”

Orbán Viktor úgy vélekedett: A jobboldal ma két pártba szerveződik Európában, az ECR-be (Európai Konzervatívok és Reformisták) és az ID-be (Identitás és Demokrácia). Ha ők össze tudnának végre fogni és a Fidesz csatlakozna ehhez a tömörüléshez, akkor ez lenne a második legnagyobb európai frakció.

„Megelőznénk a szocialistákat, a zöldeket és mindenki mást is, egyedül az Európai Néppárt lenne előttünk, bár úgy gondolom, hogy egy ilyen jobboldali párt megjelenése még tőlük is elvinne szavazókat.

Tehát a fordulat karnyújtásnyi közelségbe került. A kulcskérdés az, hogy az olasz és a francia elnök asszony meg tud-e egymással egyezni.

Ha igen, akkor a jobboldali fordulat nem csupán egy lehetőség, hanem tény lesz Európában” – szögezte le.

Orbán Viktor értékelte az önkormányzati választás eredményeit is.

„Vidéken vannak fájdalmas veszteségeink és fantasztikus győzelmeink is. Fáj Szolnok és Győr elvesztése is, bár utóbbiban csak a polgármesteri széket nem sikerült megszereznünk, 15 választókörzetből 14-ben ugyanis győztünk. A győri eset tanulság arról, hogy ha valahol régi rendezetlen ügyeket nem tudunk lezárni, azok előbb vagy utóbb, de utolérnek bennünket. Itt a Borkai-ügy ért bennünket utol, azért vesztett a polgármester” – tette hozzá.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy nem voltak könnyű helyzetben Budapesten.

„Tekintettel arra, hogy Tarlós István úgy végezte a főpolgármesteri munkát korábban, hogy nem volt a Fidesz tagja, kívülről támogattuk őt. Tiszteljük a személyét és a munkásságát, de az ő főpolgármesteri időszaka nem hozta magával a Fidesz és a polgári nemzeti keresztény közösség felépítését és megerősítését a fővárosban, így Szentkirályi Alexandra körhátrányból indult. Én azok között voltam, akik hallgattak rá, amikor azt mondta, hogy változásra van szükség Budapesten, de ezt a változást ő most nem tudja elérni, ezért visszalép. Végül a fővárosiak többsége nem így gondolta. Ezt mint miniszterelnök és mint budapesti lakos elfogadom és tudomásul veszem.”

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy azt sajnálja, hogy bár sokan változást szerettek volna Budapesten, ez nem történt meg.

„Van némi tudásom a város állapotáról, itt, kérem, nagy bajok vannak. A pénzügyi összeomlás szélén áll Budapest, vagy már össze is omlott. Szóval itt komoly munka vár a megválasztott képviselőkre és a főpolgármesterre, ha ki akarják húzni a várost ebből a helyzetből” – mondta.