Latorcai Csaba: Tovább erősödött a kereszténydemokraták jelenléte Magyarországon

Újrázó és új polgármesterek, valamint képviselők sora fémjelzi azt, hogy erős a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) jelenléte az önkormányzatokban országszerte – írta a párt ügyvezető alelnöke a kdnp.hu honlapon kedden.

Latorcai Csaba hozzátette, mindez a kemény munka eredménye ott, ahol a helyi és az országos együttműködést komolyan vették jelöltjeik. Úgy vélekedett, hogy a KDNP sikere a helyi közösség sikere is. Ahol most nem sikerült, ott pedig legyen tanulság, hogy csak egységben van erő.

Ugyanakkor büszkeséggel töltheti el „minden kereszténydemokrata harcostársukat”, hogy a vasárnapi önkormányzati választásokon a vártnál is jobb eredményt sikerült elérnie a KDNP-nek, jobbat, mint öt évvel ezelőtt.

Kereszténydemokrata településvezetőik és helyi képviselőik – általában a Fidesszel szövetségben, de több helyen önállóan indulva is – kimagasló sikereket értek el.

Győzteseik a szavazók bizalmából, Magyarország érdekében dolgoznak majd a jövőben is valamennyi vármegyei közgyűlésben és az ország összes választókerületében – írta Latorcai Csaba.

A KDNP ügyvezető alelnöke ismertette, hogy 103 kereszténydemokrata polgármesternek szavaztak bizalmat az emberek vasárnap, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kormánypártok – a Kereszténydemokrata Néppárt a Fidesszel baráti szövetségben – megnyerjék az önkormányzati választásokat.

A teljesség igénye nélkül Tatán Michl József polgármesternek, Kalocsán Filvig Gézának, Mezőkövesden Fekete Zoltánnak újabb öt évre bizalmat szavaztak a helyiek. Hatvanban Horváth Richárd, Diósjenőn Székely József, Sülysápon pedig Horinka László aratott ismét győzelmet. Sikerült újráznia Mátészalkán Hanusi Péternek, Kőszegen Básthy Bélának és Kisvárdán Leleszi Tibornak – sorolta Latorcai Csaba.

Utalt arra, hogy a sajtó is kiemelten foglalkozott Albertirsával, Jutasiné Klein Kitti a KDNP önálló jelöltjeként lett a település vezetője. Jutasiné Klein Kitti és maroknyi csapata bizonyította, milyen hatalmas eredményre képes a kereszténydemokrata lelkesedés, és az abból táplálkozó sokéves, kitartó, építkező munka. Képes legyőzni hosszú évek óta regnáló polgármestert is.

„Biztosak vagyunk abban, hogy Jutasiné Klein Kitti vezetésével Albertirsa soha nem látott fejlődő pályára fog állni az elkövetkezendő években” – írta Latorcai Csaba.

Kitért arra, hogy szintén új polgármesterük Thumáné Kauzál Melinda Piliscsabán, Ludas László Nagyatádon és Ambrus Gábor is Balatonkenesén. Velük tovább haladhat Magyarország a megkezdett úton – vélekedett.

Egy folyamatosan változó, bizonytalan világban egy rendkívüli voksoláson vannak túl. Vasárnap a magyar emberek ösztönösen érezték és tudták, hogy most óriási a tét, és ennek fényében adták le szavazataikat.

„Mi, kereszténydemokraták büszkék vagyunk nemzetünk bölcsességére, higgadtságára és békeszeretetére, amellyel a békepárti erők fölényes sikerét hozták el” – fogalmazott írásában a KDNP ügyvezető alelnöke.

Latorcai Csaba úgy vélekedett: a magyarok tehát a békét választották a háború helyett. Az önkormányzatival egy időben megtartották az európai parlamenti (EP-) választásokat is.

„Bajtársuk”, Hölvényi György újabb öt évig lehet a kereszténydemokrácia egyik szószólója az EP-ben, és a kereszténydemokraták egyik védelmezője az Európai Néppártban. Már most látszik, hogy rengeteg küzdelmet kell majd megvívnia a következő ciklusban is, amihez sok erőt és kitartást kívánnak neki – fűzte hozzá.

A köszönet hangján kell szólni minden jelöltjükről, akik emberfeletti erővel dolgoztak a legjobb eredmények eléréséért. A számok mögött ezernyi önkéntes és aktivista fáradhatatlan segítsége is meghúzódik, akik nélkül elképzelhetetlen lett volna egy ilyen nagyarányú siker.

A polgárok az Európát, és benne Magyarországot érintő legfontosabb kérdésben egyértelmű üzenetet küldtek a Nyugatnak: a békét választották a háború helyett, nem kérnek a genderpropagandából és az illegális bevándorlókból sem – írta Latorcai Csaba.

Hozzáfűzte, ezek helyett a józan ész politikáját, a nemzeti szuverenitás megerősítését és a keresztény civilizáció védelmét akarják. Az EP-választások eredményei jól mutatják, hogy egész Európában nőtt azoknak a pártoknak az ereje, amelyek a szuverén nemzetek szövetségét támogatják, a visszatérést a kereszténydemokrata gyökerekhez.

„Úgy tűnik, már megint nekünk, magyaroknak volt igazunk” – fogalmazott.

Ismét bebizonyosodott az is, hogy a Fidesz-KDNP-pártszövetség továbbra is Európa legsikeresebb politikai ereje. Ez összehangolt és fegyelmezett munka eredménye: a szilárd értékrendnek és a bajtársias szövetségüknek is köszönhető – vélekedett.

A KDNP ügyvezető alelnöke megköszönte a bizalmat annak a több mint 2 millió választójuknak, akik szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is egy békés, biztonságos és élhető állam legyen.

A kiváló eredmény „mindazonáltal még több, még körültekintőbb, szerény és alázatos munkára kell, hogy sarkalljon”. A jelenleginél is szorosabb összetartásra van szükség, hogy meg tudják őrizni, amit elértek, és védjék a keresztény kultúrát a folyamatos támadásokkal, a balliberális térfélről érkező hazugságokkal és gyűlölködéssel szemben – emelte ki.

„Erre a küzdelemre hívunk szeretettel Benneteket!” – írta Latorcai Csaba.

Kiemelt kép: Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)