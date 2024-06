Tombolt a vihar, négyszáz helyszínre riasztották a tűzoltókat

Hétfő délutánig több mint 400 helyszínre riasztották a tűzoltókat az országon átvonuló viharok miatt – közölte Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Az éjszakai vihar megbontotta az Miskolci Vasutas Sport Club (MVSC) sporttelepe épületének tetőszerkezetét Miskolcon 2024. június 10-én. Hevesebb zivatarok kialakulása miatt Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki június 9-én a HungaroMet Zrt.

Nógrád vármegyében volt szükség a legtöbb, csaknem kétszáz beavatkozásra. A legtöbb esetben kidőlt fák, lehasadt faágak adtak munkát tűzoltóinknak. A viharban több épület is károsodott, volt ahol az ablakok törtek be, máshol a tetőszerkezetet bontotta meg a heves szél. A kidőlt fák több helyen villamos- és távközlési vezetékeket szakítottak el, több épület kerítését is megrongálták.

A legtöbb kárt a Bátonyterenyei járás területén okozta a vihar. Bátonyterenyén az Abonyi úton egy melléképületre zuhant egy kidőlt fa, alászorult egy kutya, a tűzoltók láncfűrészek segítségével szabadították ki az állatot.

Békés vármegyében nyolc alkalommal riasztották a tűzoltókat kidőlt fák miatt. A legtöbb beavatkozásra Szarvas térségben volt szükség.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a legtöbb kárt Miskolcon okozta a vihar, csaknem hetven helyszínen avatkoztak be a tűzoltók. A legtöbb riasztás kidőlt fák, letört faágak, leszakadt vezetékek, megrongált tetők miatt érkezett. A sok eső megrongált egy családi házat Miskolc-Diósgyőrben, amely lakhatatlanná vált, nyolc lakója átmeneti otthonba került.

Miskolcon nyolc személyautóban keletkezett kár a kidőlt fák miatt. Miskolcon három, Nyékládházán pedig két helyszínen kellett vizet kiszivattyúzni pincékből és garázsokból. Borsodnádasdon a Hódos-patak villámárvize miatt 350 homokzsák kihelyezésével védtek meg négy családi házat.

Fejér vármegyében tizenhárom helyszínen volt szükség beavatkozásra. A legtöbb bejelentés Székesfehérvárról érkezett, ahol a csapadék pincéket árasztott el. A vármegyeszékhely tűzoltói hét épület alagsorából szivattyúzták ki a vizet, lehasadt faág miatt három utcában kérték a segítségüket.

Győr-Moson-Sopron vármegyében negyvenötször riasztották a tűzoltókat. Harmincszor kérték a tűzoltók segítségét pincékbe befolyt víz miatt. Lehasadt ágak eltávolításához négy esetben kértek segítséget.

Győrben, az Ady Endre utcában tíz ingatlan udvarában állt a víz, onnan autókat is kitoltak a tűzoltók, hogy ne keletkezzen bennük kár. Ivánban, a Kápolna utcában több ház udvarán keresztül folyt a víz, az egyik lakhatatlanná vált, az öt lakó rokonokhoz költözött.

Heves vármegye tűzoltói huszonegy alkalommal avatkoztak be hétfőn. Húsz esetben fákat, ágakat kellett eltávolítani, Bükkszéken pedig pincében összegyűlt esővíz szivattyúzására volt szükség. A legtöbb fa Bélapátfalva, Mónosbél, Pétervására, Ivád, Mátraballa és Kisfüzes határában dőlt az utakra és ingatlanokra, a tűzoltók láncfűrészekkel és kéziszerszámokkal távolították el azokat.

Pest vármegyében a tűzoltók hét alkalommal avatkoztak be kidőlt fák és leszakadt ágak miatt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is sérült fákat, lehasadt ágakat kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Negyvenöt kidőlt fánál és tizenöt épületkárnál avatkoztak be a szabolcsi tűzoltók, hat ingatlannál pedig a nagy mennyiségben összegyűlt csapadékot kellett szivattyúzniuk.

Kemecse-Körmenditanyánál egy garázs lemezborítását szakította fel a vihar. Az erős szél a lemezfedést nekiborította a családi ház tetőszerkezetének, ami megrongálódott, a kémény pedig ráborult a ház mellett parkoló autóra. A garázs lemeztetejét egy erdős terület állította meg.

A Vas vármegyei tűzoltókat és önkéntes mentőszervezeteket tizenhat káresemény felszámolásához riasztották. A felázott talaj miatt négy helyen fa dőlt ki. Lakóházak pincéjéből, udvaráról távolítottál el a vizet, védték az ingatlanokat a tűzoltók. Pornóapátiban lakóházak kerültek „a víz fogságába”, az egyik lakót a tűzoltók motorcsónakkal hozták ki a víz által körbevett területről – közölte a szóvivő.