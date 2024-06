Magyar Péter élő adásban okozott botrányt, kiviharzott a tévéstúdióból

Botrányba fulladt az ATV Egyenes beszéd című felvétele hétfőn, miután Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke kiviharzott a studióból hétfő este.

A Tisza Pár alelnöke az ATV Egyenes beszéd című műsor vendége volt hétfőn. Rónai Egon műsorvezető egy váratlan ajándékot adott át Magyar Péternek. A csatorna egy hosszú dokumentumban gyűjtötte össze, hogy az elmúlt időszakban összesen hányszor foglalkoztak a Tisza Párt alelnökével, valamint hányszor hívták meg vendégként, amit nem fogadott el – írta az Index.

A lap emlékeztetett, Magyar Péter múlt hét pénteken is az ATV-ben szerepelt, ahol a „propaganda” jelzővel illette a csatornát, majd többször is kitért a tulajdonos személyére, Németh Sándorra.

Magyar Pétert váratlanul érte Rónai Egon ajándéka, ezért ismét éles kritikával illette az ATV tulajdonosi körét. A műsorvezető arra kérte a Tisza Párt vezetőjét, hogy „fejezze be ezt a kutyakomédiát”. Az adásból alig több mint perc sem telt el, amikor Magyar Péter levette a mikroportját, majd szó nélkül kiviharzott az élő adásból.

Reagált az ATV

„Magyar Péter az elmúlt hetekben többször is nyilvánosan azzal vádolta az ATV-t, hogy nem hívtuk a műsorainkba. Ma az Egyenes beszédben az ezt cáfoló bizonyítékokat tartalmazó dossziét adtuk át a Tisza párt alelnökének. Sajnáljuk, hogy így reagált, ennek ellenére, ahogy eddig, ezentúl is várjuk a műsorainkban. Az ATV sms-ekkel, e-mailekkel tudja cáfolni Magyar Péter kijelentéseit, akit folyamatosan meghívtak a televízió szerkesztői különböző műsorokba. A mai szereplése előtt egy héttel ugyanígy az Egyenes beszéd vendége volt, előtte egy héttel pedig a Heti Naplónak adott 40 perces interjút, és a nézők kérdéseire is válaszolhatott. Magyar Péter összesen hat élő adásban szerepelt a kampányidőszak alatt. Emellett a Híradó napi szinten beszámolt Magyar Péter országjárásáról, és atv.hu is szemlézte az összes interjúját, amit a csatornának adott. Portálunk e-mailes megkereséseire nem reagált, az EP-listavezetők és a fővárosi listavezetők vitájára nem fogadta el a meghívást” – reagált a történtekre az ATV.

Kiemelt kép: Magyar Péter a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)