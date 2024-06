Dömötör Csaba: A magyar demokrácia nem csupán jól van, de erős is

Az ügyészség, valamint a magyar haditengerészek napjáról is megemlékezett hétfőn az Országgyűlés, ahol napirend előtt a fő téma a vasárnapi európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választás volt.

Emléknapok

Kövér László házelnök megemlékezett arról, hogy hétfőn ünneplik az ügyészség napját, mivel 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar ügyészi törvényt. Hozzátette: az alaptörvény rögzíti, hogy a legfőbb ügyész és az ügyészség független és az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője.

Az Országgyűlés elnöke köszönetet mondott a szervezet valamennyi dolgozójának a bűnüldözésben és a jogrend védelmében végzett munkájáért.

Kövér László elmondta, szintén ezen a napon emlékeznek meg a magyar haditengerészekről és a hősi halált halt magyar haditengerészekről. Közölte, ez az emléknap a Szent István csatahajó 1918-ban történt elsüllyesztésének napja; az első világháborúban az Osztrák–Magyar Monarchia flottájában 27 ezer magyar haditengerész szolgált.

A házelnök szerint különös időszerűséget ad az emléknapnak az is, hogy egy szomszédos országban jelenleg is háború folyik, amely a Fekete-tengerre is kiterjed, megmutatva azt, hogy a modern kori hadviselésben ez a haderőnem továbbra is alapvető jelentőségű.

Napirend előtt

LMP: Az ellenzék politikáját érdemi kritika érte

Ungár Péter (LMP) köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek a választásokon közölte, a fővárosban rendkívül szoros eredmény alakult ki, valószínűleg újraszámlálás lesz, de az biztosan látszik, hogy több százezer budapesti úgy gondolta, eljött az idő a valódi városfejlesztésre. Úgy látta, az új Fővárosi Közgyűlés „nem tűnik a stabilitás bástyájának”, nagyon sok alkalmi koalícióra lesz szükség, és mindenkiről ki fog derülni, hogy a város érdekét tartja-e fontosnak, vagy a 2026-os választási felkészülését.

Az ellenzéki politikus szerint a választás üzenete részben az is volt, hogy az emberek nem elégedettek az ellenzéki politikával, és a kormány által folytatott hatalmi politikával. Alapvető dolgokban kell változtatni az országban – hangoztatta, úgy folytatta, az ellenzéknek azzal kell szembesülnie, hogy politikáját érdemi kritika érte.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is megköszönte a választóknak a részvételt. Magas volt a részvétel, ami azt mutatja, a magyar demokrácia nem csupán jól van, de erős is, minden politikai erőnek – régieknek és újaknak is – megadja a lehetőséget, hogy eredményes legyen – jelentette ki.

Az államtitkár szerint a kormánypártok által az EP-választáson elért 44 százalékos eredmény több mint kétmillió szavazatot jelent, ez a kormánypártok legjobb választási eredménye,

amióta EP-választásokat rendeznek Magyarországon. Az üzenet is egyértelmű, a kormány azon lesz, hogy a békevágyat képviselje – rögzítette.

Dömötör Csaba közölte, a Fővárosi Közgyűlésben az első helyet a kormánypártok szerezték meg. Eredményes munkát kívánt a majdan hivatalba lépő főpolgármesternek. Azt mondta, mindenkinek érdeke, hogy ez a város jól működjön, de a kormánypártok úgy érzik, az elmúlt években nehezebb és idegőrlőbb lett a fővárosi élet. Reményét fejezte ki, az új városvezetés következő öt éve dinamikusabb, cselekvésben jóval bővelkedőbb lesz, ha így lesz, a kormány ehhez minden támogatást megad.

A választás tanulságát a kormány számára úgy foglalta össze: munka, az eddigieknél is több munkára van szükség.

Párbeszéd: Budapest szabad, zöld és szolidáris marad

Szabó Rebeka (Párbeszéd) értékelése szerint a kormánypártok vasárnap megnyerték az EP-választást, de arányosan a legrosszabb eredménnyel. Hozzátette, reméli, marad ez a tendencia és egyre rosszabbak lesznek a kormánypártok választási eredményei.

Az önkormányzati választásról azt mondta, Budapest továbbra is szabad, zöld és szolidáris marad, bár a kormánypártok mindent elkövettek, hogy ne így legyen. Szerinte az LMP a kezdetektől tudatosan részt vett a kormánypártok színjátékában, az ellenzéki párt elnöke, Ungár Péter 250 millió forintot költött arra, hogy megbuktassa a főpolgármestert. Az árulók előbb-utóbb elnyerik méltó büntetésüket – hangoztatta.

Jelezte azt is, Karácsony Gergely főpolgármester folytatni fogja a megkezdett munkát, példaként a forgalomcsillapítást, a közösségi közlekedés területén hozott intézkedéseket, a fásítást, a részvételi demokráciát említette.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Tordai Bence Párbeszédből történő kilépésére utalva azt mondta, olyat még nem láttak, hogy egy pártelnök nem tudott saját pártja listájára szavazni. Úgy folytatta, nem változott a nagyképűség, ami a magyar liberalizmus velejárója a rendszerváltás óta. Érdekes volt nézni, hogy az ex-LMP-s hogyan támadja korábbi pártját – jegyezte meg.

Az EP-választások kapcsán felhívta a figyelmet arra, soha ennyi támogatója a Fidesz–KDNP-nek nem volt. Ez annak is köszönhető, hogy a békéért küzdöttek – tette hozzá. Elmondta, az európai pártok versenyében a képzeletbeli dobogó harmadik helyén állhatnak a kormánypártok.

A vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választás eredményét értékelte hétfőn a parlamentben napirend előtt a Mi Hazánk, a Jobbik, az MSZP és a DK képviselője is.

Mi Hazánk: Magyarország legszegényebb és legelhallgatottabb pártja vagyunk

Magyarország legszegényebb és legelhallgatottabb pártjaként beszélt önmagukról Dúró Dóra (Mi Hazánk), kiemelve, úgy lettek 19 vármegyéből 18-ban a második legerősebb politikai erő – több helyen 20 százalék feletti eredménnyel –, úgy ötszörözték meg önkormányzati képviselőik számát, hogy közben alig szerepeltek a médiában.

Ezek az eredmények világosan mutatják, hogy nincs üvegplafon a Mi Hazánk Mozgalom fölött – értékelt, arra hívva fel a figyelmet, hogy övék az egyetlen párt, amely a 2022-es országgyűlési választáshoz képest az európai parlamenti választáson növelni tudta listás szavazatainak arányát.

Azt mondta: az általuk Brüsszelbe küldött Borvendég Zsuzsanna történész azoknak a globalista hálózatoknak a legjobb szakértője, amelyek hosszú évtizedek óta Magyarország ellen dolgoznak.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára is a választóknak mondott köszönettel kezdte felszólalását, kijelentve, a tegnapi nap a demokrácia ünnepe volt. A tegnapi napon valóban olyan eredmény született, amennyire mindannyian büszkék lehetünk – mondta.

Hangsúlyozta: bár bírálta a körülményeket a felszólaló, a vasárnapi nap történései azt bizonyították, hogy demokratikus, tisztességes és jogállami körülmények között zajlott a választás. Hozzátette: színes, sokféle a hazai sajtó, rajta keresztül mindenki eljuthat a választókhoz.

Jobbik: „Tökéletes politikai vihar” volt Magyarországon

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője szerint vasárnap „tökéletes politikai vihar” volt Magyarországon, aminek legfőbb kárvallottjai az ellenzéki pártok.

Hangsúlyozta: szomorúan tekintenek az eredményekre, mert önkormányzati kampányban mutatott munkájuk nem hozta meg a gyümölcsét, noha tisztességes, becsületes küzdelemben sok helyen „megsüvegelendő” eredményt értek el a hozzájuk tartozó politikusok. Szavai szerint EP-szereplésük ugyanakkor „tragikus” volt.

Hozzátette: a legrövidebb határidővel tisztújító kongresszust tart a Jobbik, hogy egy tisztességes versenyben rátermett embereket válasszanak, hogy a párt újjászületését segítsék.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára úgy reagált: az elmúlt időszak megmutatta, Magyarországon nem kormányváltó hangulat volt, hanem ellenzékváltó.

Szerinte sokan végignézték, amikor a Jobbik radikális nemzeti pártból „balra vette az ívet, nem is kicsit”, ám akik először tárt karokkal várták őket, „páros lábbal rúgtak beléjük” abban a pillanatban, amikor nem volt rájuk szükség.

A kormányt nem lehet összevissza rángatni – hangsúlyozta, hozzátéve, a demokrácia jól vizsgázott, többszörösen is, a szavazók és a civil szervezetek színeiben indulók száma és a választási bizottságokban dolgozók komoly munkája alapján egyaránt. Hozzátette: ellenzéki oldalon módosítani kell a stíluson, az országhoz való viszonyon, például úgy, hogy nem árulják el a hazát.

MSZP: A kormányoldal félelemmel kampányolt, mert a sikereivel nem tudott

Komjáthi Imre (MSZP) arról beszélt: a kormányoldal nem tudott a sikereivel kampányolni, mert nincsenek, ezért a kampányban félelmet ébresztett a emberek szívében. Ezzel szemben – folytatta – a baloldalnak azért sikerült megőriznie polgármesteri, önkormányzati képviselői helyeit, mert a sikerekkel kampányolt.

Úgy vélte: ezeket a sikereket azért tudták elérni, mert az emberek hittek abban, hogy a települések élére kerülő polgármesterek baloldali értékrenddel rendelkeznek. Az MSZP a politika emberi hangja, az is volt, és az lesz – hangsúlyozta.

Ez a hang pont ugyanaz, ami tíz, húsz vagy ötven évvel ezelőtt volt – reagált minderre Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Hangsúlyozta, hogy a következendő időszaknak sem lesz fontosabb témája, mint a béke. Visszautasította, hogy a kormányoldal a félelemmel operált, mondván, arra törekednek, hogy ráébresszék az embereket: nem az a helyes út, hogy egy vélt igazság érdekében „felforgatják és lángba borítják a világot”.

Ez volt ennek a választásnak a tétje – jelentette ki.

DK: A szociáldemokraták és zöldek szövetsége megőrizte a szabad Budapestet

Barkóczi Balázs (DK) az önkormányzati választások eredményét úgy értékelte: a szociáldemokraták és a zöldek megőrizték a szabad Budapestet, tíz fővárosi kerületben, nyolc megyei jogú városban és számos kisebb településen vagy DK-s vagy DK által támogatott polgármester fogja igazgatni a mindennapokat. Kiemelte, hogy újabb városokat vettek el a Fidesztől.

Megköszönte a választók támogatását, és azt ígérte: rá fognak szolgálni a bizalomra.

Az EP-választás eredményét értékelve hangsúlyozta: a két DK-s képviselő lesz az egyetlen a magyar EP-képviselők között, aki nem jobboldali. Szociáldemokraták nélkül nincsen igazságos társadalom, zöldek nélkül pedig nincsen jövő – hangsúlyozta.

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára válaszában „nagyobb szerénységet” javasolt a képviselőnek, hangsúlyozva, hogy a Fidesz–KDNP mind a két választást megnyerte. Soha ilyen győzelmet nem arattunk, Magyarország kiállt a béke mellett – értékelt.

Hozzátette: a magyar választók világosan megüzenték, hogy „nem kérnek a hazaárulókból”, nem kérnek azokból a képviselőkből, akik a brüsszeli érdekeket képviselik Magyarországon, és nem a magyar érdekeket képviselik Brüsszelben.

A kormánypártok legyőzték a régi és az új ellenzéket is, ezzel szemben a DK-nak „alig látszik” a teljesítménye – mondta az államtitkár, hozzáfűzve: Európában is jobboldali áttörés történt az EP-választáson.

Mindkét választást – az európai parlamentit és az önkormányzatit – a Fidesz–KDNP nyerte meg, jelentős többséggel, az emberek megértették a voksolás tétjét – értékelték a kormánypártok képviselői napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben.

KDNP: Mindkét választást a Fidesz–KDNP nyerte meg

Simicskó István (KDNP) arról beszélt, hogy az eredmények alapján az EP-választást és az önkormányzati választást a Fidesz–KDNP nyerte meg. Megköszönte a választók bizalmát és az aktivisták, segítők „fantasztikus munkáját”, ami – mint mondta – a siker alapja, záloga volt.

Rámutatott: rekordmagas volt a részvétel a választáson, amelynek tétje óriási volt, a háború vagy béke kérdése. A magyar választók a béke pártjára álltak, és több mint kétmillió szavazat érkezett a Fidesz–KDNP jelöltjeire és békére.

Simicskó István megjegyezte: a baloldalon súlyos problémák vannak, ez mindenképpen okot kell, hogy szolgáltasson az önvizsgálatra. A Momentumról szólva kiemelte: vigyázni kell a névadással, nomen est omen, a párt egy tova tűnő pillanatnak tűnik.

A KDNP frakcióvezetője kitért arra is, hogy az EU nem sokat tett azért, hogy béke legyen Ukrajnában. Hibát követ el, aki nem tanul a történelemből, józanságra, bölcsességre lenne szükség a mostani helyzetben. Bízik benne, hogy az erős jobboldali fordulat, ami több helyen bekövetkezett, elhozza a békét, és minél több olyan politikus kerül döntéshozó helyzetbe, aki a tűzszünetet és a béketárgyalásokat szorgalmazza – mondta.

Rétvári Bence, a belügyi tárca parlamenti államtitkára megjegyezte: a Mi Hazánk, a DK, az MSZP, de még a Párbeszéd is győztesnek tartja magát, egyedül a Jobbik tart majd tisztújítást az eredményeket látva. A Momentumnak van még országgyűlési mandátuma, de ide nem jönnek be, az EP-ben már nincs, így oda nem tudnak bemenni – összegzett.

Tanulságnak nevezte a folyamatosan „átöltöző”, ugyanazon embereket más pártszínekben előhozó baloldal számára, akik évek óta arról beszélnek, hogy az ország határain kívülről kell segítséget hozni és ennek megfelelően cselekednek, hogy a választók ezt előbb-utóbb nem fogadják el. Ideig-óráig lehet valaki divatos, de a választóknak elegük lesz, ha valakinek nincs semmilyen célja, karaktere és külföldről kapja a témáját. Aki egy külföldi cég leányvállalata, az lecserélhető, epizódszereplő, ténylegesen momentum – fogalmazott.

A Fidesz–KDNP a magyar emberekben bízik – mondta, megköszönve a támogatásukat, amellyel „világos céllal” mehetnek Brüsszelbe.

Fidesz: A magyar emberek megértették a választás tétjét

Menczer Tamás (Fidesz) szintén úgy értékelt, hogy az EP- és az önkormányzati választást a kormánypártok nyerték meg, impozáns sikert arattak a „baloldali roncsderbi” felett. A közel 45 százalékos eredménnyel Európa egyik legnagyobb sikerét érték el, soha nem kaptak még ennyi szavazatot EP-választáson. Ha az eredményeket országgyűlési választásra vetítenék, újra kétharmadot kaptak volna – mutatott rá.

Kijelentette: az 58 százalékos részvétel azt jelenti, a magyar emberek megértették és egyetértettek azzal, hogy a választás tétje a háború vagy a béke. Világosan állást foglaltak a béke mellett, támogatták a békepárti miniszterelnököt és kormányt.

Kiemelte: a jövőben is minden erővel azon lesznek, hogy a magyar emberek döntésének érvényt szerezzenek, és megóvják Magyarország békéjét, illetve hazánkat attól, hogy „belenyomják ebbe a háborúba”. A nyomás továbbra is óriási, és arra számítanak, ez csak nőni fog – jelezte.

A választási eredményekről elmondta, a 19 vármegyei közgyűlésből 19-et nyertek meg, a megyei jogú városok közül négyet nyertek, hármat veszítettek, a mérleg itt is pozitív.

A Momentum oda került, ahová való, derék elődje, az SZDSZ mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára – mondta. A DK-val kapcsolatban megjegyezte: azok maradnak, amik eddig is voltak, ezt a magyar emberek is jól látják, azért zavarták el őket ismét, mert kitartóan árulják el a magyar érdeket Brüsszelben.

Az „új baloldalról” és Magyar Péterről úgy vélekedett: ha soros ellenfelet kellett volna kérni a következő időszakra, ő Magyar Pétert kérte volna. Most ér véget az illúzió, innentől elszámoltatható politikussá válik, aki a fideszes képviselő szerint a választókat és az országot egyaránt el fogja árulni, ahogy a feleségét is elárulta. Amikor ez megtörténik, számonkérik, a választáson pedig le fogják győzni, ahogyan eddig az elődeit – ígérte.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált: az európai összehasonlításban is kiemelkedő részvétel azt jelzi, a magyar demokrácia nemcsak jól van, de rendkívül erős is; minden pártnak megadja a lehetőséget arra, hogy eredményesen szerepeljen, régieknek, újaknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Soha nem kaptak még több mint 2 millió szavazatot EP-választáson, ami a magyarok elsöprő békevágyát mutatja és annak elutasítását, hogy hazánk jobban belebonyolódjon egy olyan konfliktusba, amelyet „nem mi okoztunk” – folytatta.

Kijelentette, a kormány minden erejével azon lesz, hogy érvényt szerezzen ennek az akaratnak, minden vitát felvállalnak és minden kellemetlenséget elviselnek, hogy Magyarországot a háborún kívül tudják.

Megjegyezte: a választás azt is megmutatta, a baloldalon sincs többségi támogatása azoknak, akik a megbízatásukat arra használták, hogy azon dolgozzanak, Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

A budapesti Bolgár Oktatási és Kulturális Központ átadásáról számolt be Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben. Az interpellációk között szó volt a kormány fővárosi ingatlanvásárlásairól és a családi pótlékról is.

Napirend előtt

Bolgár nemzetiségi szószóló

Varga Szimeon emlékeztetett arra, hogy Szent Cirill és Szent Metód napjához kapcsolódva adták át május 25-én a Budapesten a magyarországi bolgár nemzetiség legnagyobb beruházásaként a Bolgár Oktatási és Kulturális Központot.

Hangsúlyozta: a bolgár nyelv és hagyományok legfőbb eszköze a nemzetiségi oktatás, ennek jegyében kezdtek új kulturális és oktatási központjuk építésébe, a magyar és a bolgár kormány támogatásával. A mintegy 3 milliárd forintból, két év alatt megvalósított beruházást a két ország államfőinek jelenlétében adták át – idézte fel.

Varga Szimeon köszönetet mondott a magyar kormánynak és az Országgyűlésnek a magyarországi nemzetiségek példaértékű támogatásáért, megemlítette továbbá azt is, hogy vasárnap rekordközeli eredmény született a nemzetiségi választásokon.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a magyarországi nemzetiségeknek fejezte ki köszönetét a vasárnapi aktív részvételért. „Az egész választás ünnep volt tegnap, hiszen ilyen magas részvétel európai uniós választáson nem volt még” – jegyezte meg.

Szavai szerint sokszor éri az a vád a magyar kormányt, hogy nem működik a demokrácia, erre azonban jó válasz az is, hogy a tizenhárom magyarországi nemzetiség minden lehetőséget megkap – mutatott rá.

Az államtitkár méltatta a kiváló bolgár-magyar kapcsolatokat, fájó pontként említette azonban az orosz-ukrán háborút, amelyben két ortodox vallású nemzet egymásnak esett és pusztítják egymást – fogalmazott.

Interpellációk

DK: Mi indokolja, hogy a kormány 580 milliárd forintot költ irodavásárlásra?

Arató Gergely (DK) azt tudakolta, mi indokolja, hogy a beruházási stop idején a kormány 580 milliárd forintot költ budapesti ingatlanok megvásárlására a zuglói városközpontban, a Dürer parkban és a Kopaszi-gát irodatömbjeiben. Ráadásul ezek közül a Dürer parki és a Kopaszi-gáti beruházás eladóinak egyik vezéralakja a Tiborcz István – tette hozzá.

Szerinte a kormány elképesztő mennyiségű közpénzt töm a Fidesz-közeli vállalkozók zsebébe a beruházásokon keresztül, miközben leállítottak 270 beruházást, amelyre szüksége lett volna az embereknek. Hogyan oldják meg a Tiborcz István miatt felmerülő összeférhetetlenségi aggályokat? – kérdezte.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára azt mondta, a kormány a központi költségvetési szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknak egységesebb és korszerűbb, az államigazgatás elvárásainak jobban megfelelő elhelyezést kíván biztosítani. Ezért az NGM és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, a Magyar Fejlesztési Bank, az Eximbank, a Garantiqa, a Start Garancia és mások részére az állam valóban megvásárolja a Dürer parki irodakomplexumot; a költözés várhatóan 2025 elején lesz – ismertette.

A költözést azzal indokolta, hogy a felsorolt szervek elhelyezését szolgáló intézmények szerkezetileg és gépészetileg elavultak, magasak az energiaköltségeik, drága az intézmények fenntartása. Az új helyszínen alacsonyabb lehet a rezsi- és az üzemeltetési költség, olcsóbb lehet a védelem, hatékonyabb lehet a helykihasználás – magyarázta.

Hozzátette: az I. és az V. kerületben felszabaduló, felújításra váró épületeket eladják, abból jelentős bevétel várható.

A választ az ellenzéki képviselő nem fogadta el.

MSZP: Miért nem emelik a családi pótlékot?

Komjáthi Imre (MSZP) arról érdeklődött, mi az oka annak, hogy 14 éve nem emelték a családi pótlékot, a gyest, a gyetet és az anyasági támogatást. A juttatásokat olyan szinten elinflálják, hogy lényegében már alig nyújt valami segítséget a gyermeket nevelő családoknak – vélekedett.

Elmondta, ezeket az ellátásokat utoljára a szocialista kormány emelte. Szóvá tette azt is, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2012 óta változatlan, a közgyógyellátás keretösszege 20 éve nem emelkedett. A szociális védelmi kiadások GDP arányos szintje az elmúlt 23 évben sosem volt ilyen alacsony, mint most – összegzett.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a képviselő úgy beszélt, mintha a szocialista kormány alatt családbarát kormányzás történt volt, de a Gyurcsány-Bajnai-korszakban családellenes kormányzás volt, megszűnt a családi adókedvezmény, az otthonteremtési rendszer, csökkentették a gyes időtartamát, elvették az idősektől a 13. havi nyugdíjat.

A mostani kormány az elvett családtámogatásokat visszaadta, 2010 óta több mint harminc családtámogatási forma áll a gyermekeket nevelők rendelkezésére – jelentette ki az államtitkár, megjegyezve azt is, idén több mint 3300 forintot fordítanak családtámogatásokra.

A választ a szocialista képviselő nem fogadta el.

A kiemelt kép illusztráció. Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: MTI/ Bruzák Noémi)