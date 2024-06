Vona Gábor: Büszkén jöttem szavazni

Vona Gábor, a Második Reformkor Párt EP-listavezetője leadta szavazatát az európai parlamenti választáson vasárnap a főváros XI. kerületében.

„Nagyon büszkén jöttem most szavazni, bár volt bennem egy kis fura érzés, mert 2018 óta nem vettem úgy részt választáson, hogy számomra személyes tétje is van” – mondta a listavezető. Hozzáfűzte: azért is büszke, mert pártjának talán a legkevesebb forrásból egy nagyon jó kampányt sikerült kialakítania.

„Azt gondolom, hogy a legjobb programunk van, és a legjobb jelöltünk Pekárné Farkas Emese személyében, úgyhogy örömmel szavaztam és nagyon bízom benne, hogy este is lesz okunk örülni” – emelte ki.

Vona Gábor az eredményekkel kapcsolatos elvárásairól elmondta, hogy mivel a Második Reformkor Pártra (2RK) most lehet először szavazni, abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy bármilyen eredménynek örülnek, de azért reménykedik a mandátumban. „Én nagyon örülnék neki, ha holnaptól Pekárné Farkas Emese európai parlamenti képviselőként képviselhetné Magyarországot és a Második Reformkor, a 2RK programját” – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Vona Gábor, a Második Reformkor Párt EP-listavezetője leadja szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a főváros a XI. kerületi Ádám Jenő Általános Iskolában kialakított 23. szavazókörben 2024. június 9-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)