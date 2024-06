Sasvári Róbert, az NVB elnöke: A demokráciát ünnepeljük

A mai napon a demokráciát ünnepeljük, a választópolgárok éltek az alaptörvényben biztosított választójogukkal – mondta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

Sasvári Róbert emlékeztetett, hogy idén közös eljárásban bonyolították le az európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.

A választási eljárás során az európai parlamenti választás során listát állító jelölő szervezetek is delegálhattak tagokat az NVB-be, akiknek tanácskozási lehetőséget biztosítottak. Ezzel a lehetőséggel minden szervezet élt is, így a bizottság most összesen 25 tagból állt – mondta el az NVB elnöke. Hozzátette, a többféle álláspont megismerése hozzájárult a megalapozott döntéshozatalhoz.

Az NVB a választások kitűzésétől mostanáig átlagosan hetente három alkalommal ülésezett, több mint 360 határozatot hozott, amelyekből több mint 50 határozat másodfokú eljárásban született, valamint két új iránymutatást is kiadtak – számolt be róla Sasvári Róbert, megjegyezve, hogy a Kúria, mint felülvizsgálati fórum, az ügyek nagy többségében osztotta a bizottság álláspontját.

Az NVB elnöke közölte azt is, hogy a kampányidőszakban több esetben került a bizottság elé nehezen megítélhető, körültekintő mérlegelést igénylő ügy, voltak olyan ülések, amelyeken a tagok komoly vitákat folytattak egy-egy döntés meghozatalakor. Sasvári Róbert ugyanakkor úgy vélekedett, hogy „az észszerű szakmai vita a választópolgárok érdekeit szolgálja”.

Az elnök megköszönte az NVB tagjainak, a helyi választási irodáknak és bizottságoknak a munkát, valamint a választópolgároknak, hogy ilyen nagy számban járultak az urnákhoz. A munkának azonban még nincs vége, azon dolgoznak, hogy minél hamarabb megállapítsák a választások hivatalos eredményét – emelte ki Sasvári Róbert.

Kiemelt kép: Sasvári Róbert a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke (Fotó: MTI/Kovács Tamás)