Nyolcadik alkalommal adták át a Petőfi Zenei Díjakat

Kilenc kategóriában ismerte el a közmédia a hazai könnyűzene kiemelkedő előadóit és alkotásait. A rangos szakmai díjakat az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió kultikus gyártóbázisán, az A38 Hajón vették át a díjazottak. A nagyszabású eseményre dalpremierrel készült László Evelin és Pély Barna, extra produkcióval lépett fel Szőke Nikoletta, Sárik Péter, valamint a Negál, továbbá Nagy Adri, a Phoenix RT-vel és a Here We Are együttessel.

A közmédia küldetése, hogy új, értékteremtő hazai produkciókra irányítsa a nagyközönség figyelmét és országos csatornákon mutassa be a magyar zene sokszínűségét, támogassa a zenében maradandót alkotni vágyó fiatalokat, valamint műsorokkal ünnepelje a gazdag zenei örökséget és sokszínűséget. Mindezekhez kapcsolódva évről évre könnyűzenei díjátadón ismeri el a műfaj meghatározó szereplőit és a feltörekvő tehetségeit. Idén kilenc kategóriában vehettek át díjat az előadók az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió munkatársaitól, köztük a Kossuth-díjas és Petőfi Zenei Díj Életműdíjas Nagy Ferótól, a Petőfi Rádió Magyarock Nagy Feróval című műsor házigazdájától. Az év dala elismeréssel kitüntetett László Evelin a közmédia Petõfi Zenei Díjainak átadásán az A38 Hajón 2024. június 8-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) A Petőfi Zenei Díjátadón „Az év dala” elismerést A Dal 2024 nyertes produkciójának dalszerző énekese, László Evelin vette át, ezzel újabb díjat nyert a Legényessel. Az intim üzenetet megfogalmazó szerzemény zenéjét és szövegét a férje ihlette és lényege önmagunk elfogadása. Az eredetileg folk stílusú produkció a nép-, a rock- és a szimfonikus zene fúziójában csendült fel a dalválasztó döntőjében. Az év zenei felvétele elismeréssel kitüntetett Szarka Tamás, a Ghymes zenekar énekese a közmédia Petõfi Zenei Díjainak átadásán az A38 Hajón 2024. június 8-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) Szarka Tamás, Kossuth-díjas és Petőfi Zenei Díjas előadóművész Otthon vagyunk című dala érdemelte ki „Az év zenei felvétele” díjat. A Felvidéket bemutató dal és a hozzá készült klip tavaly augusztus 20-án, az államalapítás emléknapján jelent meg. A felvidéki zeneszerző és a népviseletbe öltözött zoboraljai asszonykórus, valamint a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai énekét ikonikus helyszínek képsorai kísérik. A díjat Nagy Feró, Kossuth-díjas és Petőfi Zenei Díj Életműdíjas előadóművész, a Petőfi Rádió műsorvezetője adta át. Az év koncertje elismeréssel kitüntetett Kovács Ákos énekes a közmédia Petõfi Zenei Díjainak átadásán az A38 Hajón 2024. június 8-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) „Az év koncertje” Ákos harmincéves szólókarrierjének ünnepi, Operában tartott előadása lett. A nagyszabású jubileumi koncerten új formában – versekkel, kórus és komolyzenei kísérettel – elevenedtek meg a Kossuth-díjas énekes, dalszerző, zeneszerző dalai, így a közönség egyszerre érezhetett nosztalgiát és kaphatott vadonatúj zenei és vizuális élményeket. Az előadóművész harmadik alkalommal részesült Petőfi Zenei Díjban: második alkalommal nyerte meg a kategóriát, a díj alapításának évében pedig „Az év férfi előadójának” választották. A Magna Cum Laude kapta „Az év együttese” címet. A zenekar 1999 nyarán egy gyulai, zeneszerető baráti körnek köszönhetően alakult meg, számos szakmai kitüntetéssel, egyebek mellett 2019-ben Artisjus-díjjal is elismerték munkásságukat. Az idén 25 éves zenekar jubileumi koncertjének felvételét június 15-én láthatják a Duna nézői, illetve Mező Misivel műsorvezetőként is találkozhatnak szombatonként a Jézus és… adásában. „Az év együttese” a koncertje miatt nem tudott részt venni a díjkiosztón, Galler András „Indián”, videoklip rendező vette át a nevükben az elismerést. Az év nõi elõadója díjjal elismert Gubik Petra énekes a közmédia Petõfi Zenei Díjainak átadásán az A38 Hajón 2024. június 8-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) „Az év női előadója” díjat Gubik Petra vehette át. A Junior Prima díjas művészt nemcsak színházi előadásokban, hanem a Duna showműsorainak fellépőjeként is láthatta már a közönség. A Csináljuk a fesztivált! döntőse volt, a Petőfi Zenei Díj – Életmű Gála – Földes László „Hobo” műsorban blues műfajban mutatkozott be, A Dal 2024 extra produkciójában Freddie-vel duettezett. Fehérvári Gábor Alfréd ‘Freddie’ „Az év férfi előadója”. Az immár kétszeres Petőfi Zenei Díjas énekes, műsorvezető a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi évadának győztese. A közmédia dalversenyének extra produkciójában Gubik Petrával énekelt dalválogatást Szenes Iván születésének 100. évfordulója tiszteletére, valamint Hobo-dalfeldolgozással köszöntötte az idei Életműdíjas előadóművészt a Duna gálaműsorában. Az énekes a Petőfi Zenei Díjátadón koncertje miatt nem tudott részt venni, ezért a díjat kollégája és barátja, Rátonyi Kriszta, a Duna műsorvezetője vette át. „Az év hangszeres előadója” díjat a Parno Graszt kapta. Az együttes zenei világát autentikus cigányfolklór adja, dalaik hagyományos hangszereléssel – kanna, kanál, tambura, gitár, nagybőgő, szájbőgő – születnek. Céljuk, hogy megőrizzék és megismertessék a közönséggel a cigány társadalom hagyományait, zenei és tánckultúráját, emellett új szerzeményekkel, és a magyarról cigány nyelvre fordított szövegekkel gazdagítják a néphagyományokat. A zenekar alapító dalszerzője, Oláh József a Duna idei dalválasztó műsorában az elődöntős versenyzőket segítette daluk áthangszerelésében. A díjátadó időpontjában koncertező zenekar nevében az elismerést Oláh József felesége, Oláhné dr. Borbély Kata vette át. Az év felfedezettje kategória gyõztese, az Arcidra együttes a közmédia Petõfi Zenei Díjainak átadásán az A38 Hajón 2024. június 8-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) Az Arcidra „Az év felfedezettje” lett. A Dal 2024 döntős zenekarának hangzásvilága egyszerre progresszív és konzervatív, illetve közönségbarát pop és gondolatébresztő underground-alter stílusú. A 2020-ban alakult együttes a Duna dalversenyében nemcsak a szakmai zsűrit győzte meg, a közönséget is meghódította. Az év rádiós koncertje elismeréssel kitüntetett 4S Street együttes a közmédia Petõfi Zenei Díjainak átadásán az A38 Hajón 2024. június 8-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) „Az év rádiós koncertje” elismerést a 4S Street kapta. A 2018-ban alakult zenekar a Petőfi Rádióban adott mini koncertjét rangos díjra váltotta. Idén jelent meg harmadik albumuk, a bemutatón Vikidál Gyula is fellépett. Az erdélyi magyar, indie-pop-rock együttes 2022-ben „Az év zenekara” lett. Az esemény új magyar dalok megszületését is ösztönözte, dalpremierrel érkezett „Az év dala” címmel elismert László Evelin. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus-díjas Pély Barna vadonatúj, a magyar sportolókat buzdító, a párizsi olimpiára írt dalát hozta el a közönségnek, amelyhez az MTVA készített klipet. Az előadóművész zenekara vonósokkal és vokalistákkal egészült ki a különleges alkalomra. A díjátadó lehetőséget teremtett a generációk és a műfajok találkozására, Szőke Nikoletta Sárik Péterrel és A Dal 2024 döntősével, a Negállal lépett színpadra. A Petőfi Zenei Díj „Az év hangszeres előadója” elismeréssel kitüntetett jazz-zongoraművész az idei dalválasztó elődöntőjében szakmai tanácsaival segítette a rock bandát. A dalverseny egy másik új formációt is életre hívott A Dal versenyzőiből, Nagy Adri, a Here We Are zenekarral és a Phoenix RT-vel énekelt. A Dunán, az M2 Petőfi TV-ben és a Petőfi Rádióban élőben közvetített Petőfi Zenei Díjátadó újranézhető a Médiaklikk.hu-n. Kiemelt kép: Fekete László műsorvezető átadja az év női előadója díjat Gubik Petra énekesnek a közmédia Petőfi Zenei Díjainak átadásán az A38 Hajón 2024. június 8-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)