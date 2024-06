Nyárias időnk lesz egy-egy futó záporral

A következő jó pár napban hullámzó frontrendszer alakítja majd időjárásunkat. Emiatt változékony, záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásban lesz részünk. Vasárnap inkább az északi, északkeleti tájakon, míg hétfőn és kedden többfelé valószínű csapadék. Keddtől néhány fokot visszaesik a hőmérséklet.

A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, a napsütést időszakosan fátyolfelhők szűrhetik – írja a HungaroMet.

(Fotó: met.hu)

Délelőttre az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik a csapadék, majd átmeneti szünetet követően a délután során az északnyugati tájakra újból záporok, akár heves zivatarok érkezhetnek. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Késő estére 20 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

(Fotó: met.hu)

Estére sok felhőre számíthatunk, és egyre több helyen várható zápor, zivatar, amelyek egy adott pont fölött akár többször is átvonulhatnak. Heves zivatarok is kialakulhatnak! A légmozgás alapvetően gyenge lesz, de zivatarok környezetében előfordulhatnak erős, viharos, sőt heves zivatarok esetén erősen viharos széllökések is.

(Fotó: met.hu)

A minimum-hőmérséklet általában 16 és 21 fok között valószínű, ennél hidegebb az Északi-középhegység völgyeiben lehet.

Ma reggelig, délelőttig még szórványosan valószínű zivatar, egyre inkább hazánk keleti, északkeleti harmadában. A zivatarokat felhőszakadás, viharos szél kísérheti.

Napközben elsősorban keleten, délutántól egyre inkább északnyugaton, nyugaton alakulhatnak ki zivatarok, ezekhez néhol viharos széllökés, jégeső , felhőszakadá is társulhat.

(Fotó: met.hu)

Várhatóan kora estétől, estétől előbb északnyugaton, majd késő este északon, északkeleten, az éjféli óráktól az Észak-Alföldön egyre valószínűbb a zivatarok rendszerbe képződése. Környezetükben északnyugaton, északon viharos széllökés kialakulhat. Egy terület fölött a cellák ismétlődő jelleggel is áthaladhatnak, így helyenként 50 mm feletti csapadékösszeg is kialakulhat.

Kiemelt kép illusztráció.